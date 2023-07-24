【Viu Chat】 吳啟洋曾感不配當《全民造星II》冠軍　鄭伊琪爆家人恨抱孫

由強尼任主持的ViuTV全新節目《Viu Chat》在明晚（7月25日）播出的一集，邀請到吳啟洋（Phoebus）和鄭伊琪（浩南）作嘉賓。

Phoebus剖白奪得《全民造星II》冠軍時，曾感到壓力：「因為第二、三、四名全部都好唱得或者跳得。知道自己咩都唔係嘅時候，就更加一定要努力對得起呢個名銜。因為打手球就係咁，覺得自己能力不足就努力，邊到做得唔好就勤力練。但原來唱歌跳舞要係短時間內追得上係好困難。」

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▲ 吳啟洋在節目中打手球。

Phoebus自言冇偶包

他笑言，並不覺得自己有「偶包」，願意全力配合節目效果：「試過扮鹹濕阿叔，仲要噴濕埋條褲，一路派傳單叫大家支持P1X3L。最後，觀眾都有睇到我地放開哂形象。我就知道自己唔需要覺得有包袱，節目想要啲乜嘢，就盡力去做」。



而浩南則挑戰做「一天媽咪」照顧兩兄妹，笑言原因是因為除了媽媽恨抱孫之外，男朋友都是其中一個原因：「因為佢覺得我未係時候，所以想證實俾另一半睇其實我係母愛爆發，只係諗緊幾時生小朋友。」

而一對小朋友亦十分乖巧聽話，令浩南十分安心。

▲ 鄭伊琪挑戰做「一天媽咪」照顧兩兄妹。

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