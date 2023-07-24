【珍惜生命】東涌夫妻燒炭尋短雙雙不治　據悉有身體病紀錄

東涌有一對男女疑燒炭身亡。警方今日（24日）下午1時許接獲保安報案，指在東涌逸東（一）邨康逸樓一單位傳出異味。

救援人員接報到場破門而入，發現有2名男女倒臥在屋內，身旁有3盤燒過的炭。該兩名61歲男子及46歲女子為夫妻，俱當場證實身亡。警方於現場檢獲遺書，相信2人因病尋短。死者死因有待驗屍後確定。

經初步調查，案件列自殺，交由北大嶼山警區刑事調查隊組第四隊跟進。

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記者：黃穎津