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蔡思韵台灣過最後一個「2字頭」生日　《還錢》劇組送上慶生驚喜

娛樂 14:06 2023/07/24

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

蔡思韵（Cecilia）在昨日（7月23日）於台灣過最後一個「2字頭」生日，雖然跟男友劉俊謙各忙各工作，未能一起慶祝，但身在當地為電影《還錢》開工的她卻得到劇組貼心為她在拍攝現場歡度29歲生日。

而且，經理人Stephanie更送上健康枕和一幅貓貓畫像，一解思念家中一對寶貝貓貓之苦。

送上「港式萬歲」

近期Cecilia正在台灣與一班型男陳柏霖、蔡凡熙、林哲熹、李銘忠等拍攝葉如芬監製、王鼎霖執導的新片《還錢》，劇組在她生日前一天給她驚喜，特製了一個超大的蛋糕和買了多個Pizza，在她踏入拍攝現場的一剎那，台前幕後齊聲唱起生日歌來，大家對她的照顧和熱情大感窩心。

所以，昨天正日生日Cecilia也準備了香港萬歲常吃的菠蘿油、蛋撻和飲品，跟大家一齊分享她生日的喜悅。

感受愛心爆棚魔力

提到最後一個二字頭的生日，熱愛演戲的Cecilia 期待的說：「希望在30歲前可以遇上更多自己喜愛的角色和劇本，把握每一個機會來臨！家人、身邊的朋友和家中兩隻貓貓繼續身體健康。」

她續指：「也感謝經理人送我的貼心健康枕；我瞓覺好容易不自覺會側埋一邊，很容易會影響脊椎，這個對我來說簡直是恩物；還有她的囡囡知道我掛念家中一對貓貓，特意畫了貓貓的生日咭比我，好讓我一解思喵之苦。今個生日對我來說完全感受到愛心爆棚的魔力。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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