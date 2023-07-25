【靈戲逼人】前東張女神專注演戲無懼不穩定收入　阮嘉敏分享慳家大法：很少先洗未來錢

▲ 前東張女神阮嘉敏（Mandy）十分慳家。

電子貨幣是現今世代不可或缺的重要貨幣，而信用卡亦是不少人銀包內的必備品，以助大家輕鬆購得心頭好。

不過，使用信用卡是先洗未來錢的慨念，向來慳家的前東張女神阮嘉敏（Mandy）跟TOPick透露其儲錢秘訣就是少用信用卡，更連女生最愛的手袋和鞋也甚少入手，好忍得手！

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《靈戲逼人》演出獲好評

TVB劇《靈戲逼人》播至結局篇，架上眼鏡配以一頭短髮造型的「鵪鶉妹」閻若琳甚有觀眾緣，其「若琳式」含羞答答樣及「Gfable 七式」大獲好評，前東張女神阮嘉敏轉戰劇集組後繼續備受觀眾愛戴。

今年是阮嘉敏加入TVB第七年，《靈戲逼人》的閻若琳亦是她入行以來戲份較重的角色，「以前的角色較為外向，今次這角色比較內向、怕事、怕醜，跟我很不同的一個角色。」

Mandy特別鳴謝監製Simon和導演細Ming，「Simon是第一次用我，他夠膽讓我演這個角色，很勇敢。細Ming是很有經驗的導演，每場戲都花很多心機教導我，遇到他很感恩。」

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讚魯振順細心體貼

阮嘉敏和魯振順於劇中飾演一對父女，「我覺得若琳是喜歡他的，劇情可能沒交代太多，就是小時候媽媽已不在，只有他去照顧我。每個父母愛子女的方式不同。」

她大讚對方是一個很好的對手，「他每次都願意陪我對戲，盡量配合我。另外，他知道我身體比較虛，買了黑糖紅棗茶給我即沖。」

▲ 阮嘉敏是前《東張》女神。（《東張西望》截圖）

與吳子冲識於微時

此外，阮嘉敏今次跟吳子冲有不少對手戲，「我和子冲識於微時，沒想過我們會在多年後合作，還飾演一對CP。我很Surprise監製會找我演這類角色，對我來說是一個挑戰，拍攝前參考了《大時代》周慧敏演的慳妹角色。」

她覺得：「若琳是圍着子冲轉的。無論跟誰拍拖也好，我不會為了一個男生喜歡怎樣的女生而去改變，因為我覺得這樣改變是不會長久的，沒可能永遠也在扮。」

Mandy續說：「我會做回自己，如果恰巧我們都能相處到，他OK我這種性格便可。我不會刻意為對方改變我的性格，我覺得是不Work的。」

不少網民認為阮嘉敏很GFable（適合當女友），阮嘉敏謙稱：「我沒甚麼身材啊。」

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採訪衣著成焦點

曾為「東張女神」之一的阮嘉敏於資訊節目《東張西望》內的表現深入民心，其衣著打扮經常成為大眾焦點。她認為：「沒有好或不好，很多時因為有標籤令人容易記得，但作為演員會希望別人是因為劇集好而記得我。」

Mandy直言：「外出採訪真的很熱！我覺得是健康的，不是太過份，不會太介意。任何事適可而止去做都是OK，兩方面有Balance便可以。」

現時專注拍劇的她坦承：「離開《東張》後工作大減，但我覺得很感恩。自從去年5月沒做之後，恰巧接了《靈戲逼人》這套劇，亦拍了《逆天奇案2》和《非常檢控觀》，中間做了一兩個綜藝。」雖然不像以前般穩定，但阮嘉敏很珍惜每個機會。

▲ 阮嘉敏分享慳家大法。（陳慧安 攝）

分享慳家大法

「人愈大，對自己愈喜歡的物品愈不會買，我都真的很慳。」

阮嘉敏是一名慳妹，「我吃得很平，女生都喜歡手袋、鞋，但我很少會買，沒甚麼機會令自己花錢。」其慳家方法就是少用信用卡，她謂：「是一個很好的方法。很少會先洗未來錢，我經常有個想法就是自己沒能力買的時候就別買。」

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談到日常洗費，阮嘉敏說：「除了因遲到而需要乘搭的士外，我可以不怎樣花錢。每月收入會給家人一萬元作家用，其餘就是交通費、飯錢，剩下的就放在戶口內。每月至少會儲數千元以便不時之需，我經常覺得有需要積穀防饑。」

她很為其哥哥感到驕傲，「他是靠自己一步步買層樓給我們住，又可以自己照顧到老婆，我希望自己也能做到這樣。」

Mandy期望：「想將來買間屋和老公一齊住，如果找到的話。至於爸爸媽媽，亦可以有空時過來住。」

每月努力積少成多，相信慳妹定能買到夢想大屋！

髮型：Steve Shek@HAiR

化妝：Kit@Mulan makeup studio

場地: Studio Meta

記者：梁樂欣

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