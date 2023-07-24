【區議會】區議會換屆選舉12月10日舉行　民建聯期望落實縮短投票時間

▲ 區議會選舉。（資料圖片）

政府今日刊憲，第七屆區議會選舉將於今年12月10日（星期日）舉行，地區委員會界別的選舉及直選將於同日舉行。



政府今日宣布，行政長官已根據《區議會條例》（第547章）第27條，指明舉行第七屆區議會一般選舉的日期，於今年12月10日（星期日）舉行，已經刊憲，地區委員會界別的選舉及區議會地方選區的選舉將於同日舉行。



至於選舉的提名期（包括地區委員會界別及區議會地方選區的選舉）將於10月17日開始，至10月30日結束。

民建聯副主席、立法會議員陳勇表示，支持地區委員會界別的選舉與直選同日舉行的做法，相信此舉有利凝造選舉氣氛，及便利市民投票，並且有助降低相關的行政成本，善用公帑。

▲ (左至右)民建聯立法會議員林琳、周浩鼎和陳勇。(受訪者提供)

民建聯期望落實縮短投票時間

陳勇又指，民建聯曾就如何優化選舉安排提出多項建議，故期望當局在今次區議會選舉中，能以先易後難方式落實有關建議，例如縮短投票時間、簡化選舉廣告的申報，以及便利選舉活動申報等行政程序。

民建聯立法會議員林琳則表示，將會在立法會的完善選舉實務安排事宜小組委員會上，積極跟進民建聯提出的完善選舉實務安排建議。民建聯副主席、立法會議員周浩鼎表示，當局正式公布區選日，標誌着地區治理邁向新階段，亦充分證明特區已進入由治及興。

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責任編輯：區綽彥