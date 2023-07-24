  • 31°C
香港時間 : 2023724日 (週一) 19:35
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【區議會】區議會換屆選舉12月10日舉行　民建聯期望落實縮短投票時間

政治 19:13 2023/07/24

分享：

分享：

熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

區議會選舉。（資料圖片）

政府今日刊憲，第七屆區議會選舉將於今年12月10日（星期日）舉行，地區委員會界別的選舉及直選將於同日舉行。
 
政府今日宣布，行政長官已根據《區議會條例》（第547章）第27條，指明舉行第七屆區議會一般選舉的日期，於今年12月10日（星期日）舉行，已經刊憲，地區委員會界別的選舉及區議會地方選區的選舉將於同日舉行。
 
至於選舉的提名期（包括地區委員會界別及區議會地方選區的選舉）將於10月17日開始，至10月30日結束。

民建聯副主席、立法會議員陳勇表示，支持地區委員會界別的選舉與直選同日舉行的做法，相信此舉有利凝造選舉氣氛，及便利市民投票，並且有助降低相關的行政成本，善用公帑。

(左至右)民建聯立法會議員林琳、周浩鼎和陳勇。(受訪者提供)

民建聯期望落實縮短投票時間

陳勇又指，民建聯曾就如何優化選舉安排提出多項建議，故期望當局在今次區議會選舉中，能以先易後難方式落實有關建議，例如縮短投票時間、簡化選舉廣告的申報，以及便利選舉活動申報等行政程序。

民建聯立法會議員林琳則表示，將會在立法會的完善選舉實務安排事宜小組委員會上，積極跟進民建聯提出的完善選舉實務安排建議。民建聯副主席、立法會議員周浩鼎表示，當局正式公布區選日，標誌着地區治理邁向新階段，亦充分證明特區已進入由治及興。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥

相關文章

【高官上京】曾國衞︰夏寶龍勉勵全力做好完善地區治理後續工作　續向各界解說好處
16:00 2023/07/20
【高官上京】曾國衞︰夏寶龍勉勵全力做好完善地區治理後續工作　續向各界解說好處
【易通行】紅隧明早5時實施易通行　林世雄料易通行配合三隧分流助改善過海擠塞
11:10 2023/07/22
【易通行】紅隧明早5時實施易通行　林世雄料易通行配合三隧分流助改善過海擠塞
【商場開幕】大圍站上蓋新商場圍方今開幕　區內首間戲院、文青商舖進駐
20:40 2023/07/22
【商場開幕】大圍站上蓋新商場圍方今開幕　區內首間戲院、文青商舖進駐

你可能感興趣

【高官上京】曾國衞︰夏寶龍勉勵全力做好完善地區治理後續工作　續向各界解說好處
16:00 2023/07/20
【高官上京】曾國衞︰夏寶龍勉勵全力做好完善地區治理後續工作　續向各界解說好處
【易通行】紅隧明早5時實施易通行　林世雄料易通行配合三隧分流助改善過海擠塞
11:10 2023/07/22
【易通行】紅隧明早5時實施易通行　林世雄料易通行配合三隧分流助改善過海擠塞
【商場開幕】大圍站上蓋新商場圍方今開幕　區內首間戲院、文青商舖進駐
20:40 2023/07/22
【商場開幕】大圍站上蓋新商場圍方今開幕　區內首間戲院、文青商舖進駐
民建聯 立法會 周浩鼎 區議會 區議會選舉 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【好人好事】靚媽獨自帶2個月B搭飛機顯狼狽 知名男星伸援手推嬰兒車托行李
16:55 2023/07/22
【好人好事】靚媽獨自帶2個月B搭飛機顯狼狽 知名男星伸援手推嬰兒車托行李
【騙錢黨】大埔提款後遭操普通話女子尾隨索錢食飯　港男一招機智擊退借錢黨
今日 12:02
【騙錢黨】大埔提款後遭操普通話女子尾隨索錢食飯　港男一招機智擊退借錢黨
【風暴消息】杜蘇芮料升呢超強颱風　天文台預測撲港概率曝光
今日 17:27
【風暴消息】杜蘇芮料升呢超強颱風　天文台預測撲港概率曝光