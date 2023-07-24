【母女關係】73歲婦與女兒開聯名戶口 洗碗30年儲$77萬棺材本全被女兒轉走

▲ 新加坡1名73歲婦人與女兒開立3個聯名戶口，兩年內77萬棺材本被女兒轉走。

父母辛苦大半世，積蓄被忤逆子女窺準「棺材本」，真是屢見不鮮！新加坡日前有1名73歲陳姓婦人，與女兒聯名開3個戶口，她洗碗30年儲下$77萬棺材本，卻被小女兒沒知會下轉走，小女兒更逃避媽媽電話，陳婦只好報警求助。

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據新明日報報道，73歲的陳姓婦人於2021年5月，與小女兒開設了3個聯名戶口，前後存了18萬坡幣(約106萬港元)，

這些錢是我跟丈夫一輩子辛勞存下來的，之前是在我們夫妻的聯名戶頭，之後才轉到這3個賬戶上。

豈料，陳婦於上月26日收到銀行賬單，發現其中一個原有85007坡幣(約50萬港元)，只剩餘180元坡幣(約1057港元)，她深感不妙，也查看了另兩個帳戶。

「錢怎麼愈來愈少？那個信(銀行賬單)那個錢愈來愈少咯！」

母女其中一個聯名戶口的存款歸零，另一個戶口餘額剩下61.67元坡幣(約362港元)，陳婦的棺材本被小女兒轉走，三間銀行戶口在兩年內，總共被轉走了131,408元(約77萬港元)。

我前後存了18萬元坡幣(約106萬港元)，之前提取過5萬多元坡幣(約30萬港元)，原本應該還有13萬(約77萬港元)，如今只剩200多元坡幣(約1419港元)。

當陳婦發現聯名戶口的錢已被轉走時，逐向小女兒質問，小女兒承認用了她的錢，說會慢慢還給媽媽，「但我不知道她要怎麼還。」

存款花在…

陳婦續透露小女兒與女婿在2021年開了一間冷凍海鮮公司，相信生意周轉出了問題，便將與媽媽聯名戶口的儲蓄掏空，同期還不斷轉錢給她的丈夫，甚至連婚姻註册的380元坡幣(約2232港元)費用也從這戶口支出，

小女兒聲稱，用在新公司買魚、買肉的錢，發工人的錢(薪水)，她怕我知道那個錢不見，我會天天問她，以前有接電話，現在沒有接了。

小女兒在今年結婚，婚後由於新房子在裝修，就與丈夫搬到柔佛新山居住，而記者一連兩日試圖聯繫她的小女兒，但始終無法聯絡上。其後也嘗試聯絡其女婿，對方接電話時僅說：「你們不要亂寫。」

據陳婦的43歲大女兒卓小姐透露，媽媽之前當了30年洗碗工，爸爸之前跑船，辛苦積攢的儲蓄都沒了，令人難受。

父親幾年前身體不好，如今臥床，沒想到妹妹卻轉走他們的錢。

卓小姐又說，事情發生後，一家人與妹妹的關係惡化，妹妹也不再回復母親的信息。她們公開這件事，只是想讓他們出來面對，商量要怎麼還媽媽錢。並指妹妹2021年與妹夫相識後交往，就開始不對勁，

他跟我妹妹在一起時，自己的離婚手續還沒辦完。後來，他也不來看我父母，因此我們不太了解他，也對他沒有什麼好感。

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責任編輯︰王明芳