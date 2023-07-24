【十大好讀】阿濃榮登小學生最愛作家　冀繼續寫作表達對青年關心

▲ 「阿濃身邊的故事」作者阿濃。 （陳靜儀攝）

為宣揚閱讀風氣，由香港教育城主辦的第20屆「十大好讀」頒獎典禮今（24日）舉行。本年小學生最愛作家為阿濃，他在獲獎時慨歎出版業不容易，作家、出版社均需被鼓勵，並冀仿效名作家郁達夫詩作中的「猶吐青絲學晚蠶」，在生命晚年繼續吐絲（寫作），表達對青少年的關心。本地運動員李慧詩亦憑《身上的每道傷疤》獲獎，鼓勵大眾不要用年齡判定自己能力。

今屆「小學生最愛作家」為阿濃，其作品《阿濃身邊的故事》亦奪得教師推薦好讀（小學組）第1名。阿濃獲獎時慨歎，現今時代下，出版業並不容易，作家、出版社均需被鼓勵，更舉出中國名作家郁達夫詩作中的「猶吐青絲學晚蠶」，稱其患病期間仍堅持寫詩，自言已處於生命晚年，但會繼續吐絲（寫作），表達對青少年的關心。他亦感謝小學老師（的付出），直言所有人獲得今日成就、得着，均是從小學老師開始（獲得啟蒙），並希望讀者在閱讀《阿濃的故事》時，產生「與他一同生活，共同分享生活喜怒哀樂」的感覺。

李慧詩的《身上的每道傷疤》亦獲中學生最愛書籍第5位及教師推薦好讀（中學組）第8位。她獲獎時稱，出版書及參加運動比賽一樣，講求團隊精神，並認為運動員及作者需擔任「拋頭露面」的角色，背後有勞苦功高的無名英雄為其付出，故形容孤身作戰的運動員、作者為「只有部首無偏旁的字，失去本來意義」；又鼓勵大家不要用年齡判定自己能力，應用耐心、時間換取能力。

自2003年起，教育城每年均舉辦「十本好讀」選舉，由中、小學師生投選心水閱讀書籍及喜愛作家。本年小學生最愛作家為阿濃，中學生最愛作家為衛斯理（倪匡）；本地運動員李慧詩的《身上的每道傷疤》亦獲中學生最愛書籍第5位及教師推薦好讀（中學組）第8位、金像導演陳德森的《把悲傷留給電影》獲中學生最愛書籍第7位、及由奧運金牌得主張家朗口述成書的《劍擊成就了我——奧運冠軍張家朗》獲教師推薦好讀（中學組）第4位。

對於創作出《把悲傷留給電影》，金像導演陳德森獲獎時指，於1996年拍攝電影時，因爆破發生意外，有工作人員因而犧牲生命，萌生退出電影圈的念頭；然而獲劇組的演員楊采妮贈送台灣作家林清玄《多情多風波》一書，發現書籍能夠啟發心靈，不限於參考、激發靈感。及後他更遭受抑鬱症困擾，故決心結合有關經歷寫成書，分享心路歷程。

本年活動踏入20周年，教育城董事會主席李漢祥指，「十本好讀」選舉不只是關於選書，更讓學生有機會接觸不同類型的讀物，增加閱讀興趣及原動力，啟發好奇心、想像力、創造力，成就更多可能。他認為，活動幫助學生走進作家的創作天地，在浩瀚文字裏相遇，有助提升閱讀興趣、建立長遠閱讀習慣。

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記者：梁凱婷