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【隨機傷人】涉於深水埗𠝹刀傷男途人　51歲無業男認蓄意傷人還押候判

社會 14:50 2023/07/24

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區域法院。（資料圖片）

51歲無業男涉於2022年在深水埗隨機傷人，其間以𠝹刀兩度割向男途人頸背，造成慢性滲血等傷勢。涉案無業男今（24日）於區域法院承認1項有意圖而傷人罪，案件押後至8月14日判刑，以待為被告索取2份精神科報告，其間被告須還押。

被告何繼英（51歲，無業），承認1項有意圖而傷人罪。暫委法官案件押後至8月14日判刑，以替被告索取2份精神科報告，其間被告須還押。

案情指，被告在2022年1月23日晚上，在深水埗桂林街與大南街交界從後用𠝹刀割男事主的頸背兩次。被告翌日在住所被拘捕，警誡下承認「我心情唔好先揾人𠝹」，警方搜屋後發現涉案𠝹刀。被告於警誡錄影會面中時承認因當日心情不好，遂隨機選擇兩個人去「𠝹」等。

受傷事主留院7天，醫療檢驗顯示其右枕位置底部有4厘米線形裂傷，出現大血腫及慢性滲血。事主案發當日進行緊急手術，外科洗滌和縫合裂傷，其間發現上頸背有8厘米乘6厘米血腫，慢性滲血及有血塊，但無發現嚴重感染。

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記者：梁錦麟

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