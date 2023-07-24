【粉嶺高球場】高球會入稟申司法覆核推翻環評報告　質疑缺乏公眾諮詢要求撤銷決定

▲ 高球會入稟申司法覆核推翻環評報告，質疑缺乏公眾諮詢要求撤銷決定。（資料圖片）

港府擬於9月收回粉嶺高爾夫球場32公頃用地，其中約9公頃興建1.2萬伙公營房屋。香港哥爾夫球會早前入稟高等法院申請司法覆核，就環保署於5月11日，批准環評報告中土木工程拓展署早前提交的「粉嶺高爾夫球場用地局部發展技術研究—可行性研究」的決定，質疑環保署署長處理過程不公，未有向公眾作出諮詢，報告內容不科學及使用不全面數據，要求法庭頒令撤銷有關決定，並先暫緩決定，以待司法覆核作出決定為止。

申請人香港哥爾夫球會，建議答辯人環境保護署署長，利益關係方為土木工程拓展署。

入稟狀指，2019年2月政府決定收回粉嶺高爾夫球場32公頃用地，其中約9公頃興建1.2萬伙公營房屋。同年5月，土木工程拓展署就環評報告提交「粉嶺高爾夫球場用地局部發展技術研究—可行性研究」，報告共有1,451個公眾回應，當中1,449個反對有關建議，其中申請人的獨立專家顧問就環評報告作科學分析研究及分析，質疑報告不科學及缺乏分析。

申請人指，環評報告違反法定技術備忘錄及環保研究概要之要求，環境諮詢委員會(下稱環諮會)要求土木工程拓展署提交補充資料，土木工程拓展署遂於5月提交補充資料。申請人指有關補充資料未有上載向公眾作諮詢，申請人要求環保署署長應給予機會公眾作討論，惟不獲回覆。

入稟狀續指，申請人就補充資料作出詳盡回應，並由專家顧問提供新研究及分析，並提交予環保署署長及環諮會。及至5月11日，環保署署長基於附加條件批准有關環評報告，申請人認為署方未有考慮到申請人就補充資料之回應，批准有關環評報告亦嚴重損害本港環保制制度之可信性。

申請人質疑環保署署長就土木工程拓展署提交之補充資料，未有作公眾討論及諮詢之情況下，便批准環評報告屬程序不公。署長亦沒有考慮申請人就補充資料作出之回應，並忽視相關資料，做法不合理及不公平。環評報告亦不符合技術備忘錄及環評研究概要求要求，質疑署長決定不合理。

入稟狀續指，土木工程拓展署就環評報告作出跟進的附帶條件包括括檢視樓宇及發展高度、調整樓宇高度及密度等，土木工程拓展署須重新考慮有關地段是否適合用作重新發展高樓宇及高密度房屋。申請人認為有關項目具重大改變，亦涉及對環境生態的重大影響，理應開放予公眾及環境諮詢委會員作討論及提供意見。

入稟狀指，申請人提交之顧問專家報告，就環保研究概要作獨立科學研究，並就環評報告是否符合技術備忘錄及環保研究概要作全面分析。專家認為環評報告並不科學，使用不全面數據及存在重大錯誤，對於環境生態價值及影響之評估缺乏持續性。

申請人指有關補充資料涉及多個範疇，申請人提交的回應並未獲署方作回覆，包括專家於用地發現453種飛蛾，當中57種屬國際保育品種，申請人亦發現土木工程拓展署的顧問團隊專家主要研究蝴蝶，而不是飛蛾，報告內容亦缺乏分析及討論生態環境。申請人指報告亦低估了用地蝙蝠出現數量，以及其對生態環境之重要性。

就用地發現之古樹事宜，入稟狀指土木工程拓展署提出的補充資料中，遺漏了300棵樹，環評報告亦嚴重低估樹木的價值，當中包括25棵或符合古樹木名冊所列之樹木。球會顧問鑑定球場內34棵樹木為潛在古樹木，報告卻建議移植有關樹木，申請人質疑有關規劃與保育不相容。

入稟狀指，有關項目對申請人及香港具潛在巨大影響，有關建議項目一但獲批准，將損毀具歴史價值球場及拆毀部份設施，而於現有球場旁邊興建高樓宇，將有損場地草皮。球會亦已接獲不少舉辦大型國際賽事的負責人表示，若球場將不能保存現狀，球會將很大可能不能再舉辦國際賽事，申請人指將對香港高爾夫球於亞洲之地位及經濟上造成重大損失。

申請人現要求法庭頒令頒令撤銷有關決定，並要求先暫緩決定，以待司法覆核申請之結果為止。

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記者：林育慧