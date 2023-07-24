【國際學校】英美加IB學制升學具優勢　九龍區10間國際學校學費債券建設費大比拼

▲ 九龍區10間國際學校學費、債券、建設費大比拼。

除了直資和私立學校，近年不少家長亦有意為子女報讀國際學校，以減輕學習壓力、加強外語能力和拓寬國際視野，而且不少學校均從幼兒教育至中學一條龍，減省升學煩惱。除了考慮學制和地點，家長亦要從財務角度出發，了解學費和債券制度，TOPick整理了全港熱門國際學校的學費、債券、建設費及入學申請方式等，以助家長物色適合預算的國際學校。

最新影片：

以下為九龍區英基學校協會旗下11間國際學校及另9間熱門國際學校的學費及債券資料：

英基學校協會

英基學校協會是香港最大規模的國際教育團體，營運5所中學、9所小學及5所幼稚園，另有2所獨立的中小學，小學及中學採用IB課程。英基在九龍區有兩所小學，分別是畢架山小學及九龍小學。2023年8月1日起，英基將取消招生的學校分區，即家長可以不受地域限制選擇心儀的英基學校報考。英基學生在IB文憑試表現出色，每年都有多人考獲45分滿分，今年有8名IB狀元，去年更有36人考獲滿分。

年級：小學

入學申請：1年級及7年級申請截止日期為入學年份前一年的9月30日，即2024學年入學申請截止日期為2023年9月30日；其他年級則全年接受申請。

學費詳情：按此連結

▼ 點擊圖片放大 +2

香港耀中國際學校

耀中國際學校在本港及內地有多間分校，因此學校除了英文外，亦相當重視中文課程。學校採用生成課程（Emergent Curriculum），即以學生的興趣生成課程，為學生度身訂造。中學採用IGCSE課程；高中則採用國際文憑（IBDP），過往畢業生成績優異，不少人亦考入頂尖學府。

年級：幼稚園至中學

入學申請：全年接受申請

學費詳情：按此連結

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

美國國際學校

位於九龍塘的美國國際學校，創立於1986年，設幼兒教育、小學、初中及高中部，採用美國標準課程（American Common Core），高中課程則採用大學先修課程（Advanced Placement，AP）。

年級：幼稚園至中學

入學申請：全年接受申請

學費詳情：按此連結

▼ 點擊圖片放大

香港澳洲國際學校

位於九龍塘的香港澳洲國際學校，創立於1995年，採用新南威爾斯的教育制度，跟隨澳洲的學年，一月開學、十二月結業。學校提供幼稚園至中學課程，高中學生可選修新南威爾士州高中證書（NSW HSC）或國際文憑大學預科課程（IBDP）。

年級：幼稚園至中學

入學申請：入學前兩年接受申請，例如計劃2024年入學，最早可於2022年1月申請

學費詳情：按此連結

▼ 點擊圖片放大

宣道國際學校

位於深水埗區宣道國際學校，是不少星二代之選，包括陳慧琳兒子、陳敏之兒子等。學校提供幼稚園至中學課程，預備班至中小學課程採用加拿大亞伯達省認可的亞伯達課程，學生亦可在高中最後兩年選修國際文憑大學預科課程（IBDP）又或美國的進階先修課程(Advanced Placement，AP）。

年級：幼稚園至中學

入學申請：預備班至1年級10月截止申請；2至12年級12月截止申請；IB課程則滾動式錄取

學費詳情：按此連結

▼ 點擊圖片放大 +2

宣道會劉平齋紀念國際學校

學校採用中英雙語的加拿大亞伯達課程教學，輔以教授繁體中文，除了培育學生學術和各種技能，亦加入品格教育課程，培養學生成為道德公民。

年級：幼稚園至小學

入學申請：11月截止首輪申請

學費詳情：按此連結

▼ 點擊圖片放大

協同國際學校

學校位於九龍塘又一村，提供7至12年級的北美高中課程，遵從美國大學委員會的SAT 和 AP 課程規範設計，畢業生獲得世界各地的大學和學院的認可。

年級：中學

入學申請：全年接受申請

學費詳情：按此連結

京斯敦國際學校

京斯敦國際學校為1歲至11歲的學生提供國際文憑小學雙語課程，在2004年起成為香港第一所獲授權推行國際文憑小學課程(IBPYP)的學校。

年級：幼稚園至小學

入學申請：報讀一年級盡量於學期初完成申請，11至12月進行面試

學費詳情：按此連結

▼ 點擊圖片放大

香港諾德安達國際學校

諾德安達教育集團是一家總部位於英國倫敦的教育集團，該集團目前在28個國家擁有61所學校。香港學校為3至18歲學生提供教育，中學採用IGCSE課程，高中則為IBDP課程，畢業生不乏被頂尖學府錄取，如英國牛津大學、劍橋大學等。

年級：幼稚園至中學

入學申請：全年接受申請

學費詳情：按此連結

▼ 點擊圖片放大

香港斯坦福美國學校

學校於2017年成立，遵循美國的標準課程，結合IB課程及美國標准課程（American Education Reaches Out and Common Core Plus），高中提供國際文憑（IBDP）和美國高中文憑雙軌制。

年級：小學預備班至中學

入學申請：2024/25學年首輪報名截止日期為23年10月31日，11月至12月進行評估

學費詳情：按此連結

▼ 點擊圖片放大

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰林愛娜