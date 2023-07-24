【居屋2023】廿四孝母親代子領申請表願代付首期　外國回流嘆香港樓又貴又細

▲ 有市民親身到場領取居屋2023申請表。（陳靜儀攝）

居屋2023今（24日）起派表，7月底接受申請，樂富房委會客務中心持續有市民領表和了解各屋苑間隔，下午2時仍有數十人「睇樓」。有廿四孝母親代兒子索取表格，坦言「預左幫個仔俾首期」。另有由外國回流的港人認為，香港樓較外國細和貴，只能靠居屋才有機會獲得宜居居所，「原本心儀啟德，但始終多人爭和細，寧願住遠點去觀塘。」

樂富房委會客務中心今起派發居屋2023申請表，現場由早上到下午都熱熱鬧鬧；比起網上申請，不少申請者較喜歡現場取表，大多表示愛透過建築模型了解屋苑特色和間隔，懷住「抽中」的心「做定功課」。

現場所見，今期樓皇所在的啟德啟悅苑是大熱門，不論對項目有否興趣，申請者都會圍上去「指指點點」，朝聖一番。

葉女士對啟悅苑情有獨鍾，但今次並非為自己取申請者，「幫個仔攞的，白表一人申請，今次第5次（抽居屋）了。」她認為今期居屋位置大多偏遠，觀塘3個項目雖是市區盤，但交通配套發展未成熟，不方便兒子上下班，所以只對啟德有興趣，「（但啟德好難抽啵）係㗎，抽唔到先算啦，都係博下。」

被問及會否資助兒子買樓付首期，葉女士呆了一會，

好難唔幫啵，自己點搞得掂？

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然而，啟德靚盤亦非人見人愛，從外國回港居住的黃小姐指，自己最初亦希望抽中啟悅苑，但到現場了解後，認為啟德459呎以上的大單位只有496伙，白表抽中的機會太細，加上售價較貴，遂以觀塘安達臣3個新項目為目標，「香港的住宅較外國來說肯定是貴和細，要有返個安樂窩，只能靠抽居屋。」

至於餘下新界西2個項目亦有捧場客，現時居於新界西公屋的陳小姐將以綠表家庭申請居屋，心儀元朗朗天苑中型單位。她指出，今期居屋較上期吸引，最少「納米盤」已經絕跡。她又表示，過去習慣在新界西居住，工作上亦不用出市區，朗天苑大單位多、價格較便宜，居住環境亦清靜，是理想居所。

今期居屋推售6個新項目，共9,154伙，包括安達臣安楹苑1,140伙、安樺苑990伙、安麗苑1,380 伙、啟德啟悅苑2,046伙、元朗朗天苑3,080伙、 屯門兆翠苑518伙，折扣是市值62折，售價149萬元至494萬元。

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記者：陳梓蔚