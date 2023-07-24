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【隔山買假期】姜麗文林沚羿走訪日本投資筍盤　滑雪場連酒店只售2200萬港元？

娛樂 15:52 2023/07/24

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

姜麗文及林沚羿主持新節目《隔山買假期》。

J2全新節目《隔山買假期》由今晚（7月24日）起播出，節目由J2兩大「外語擔當」姜麗文（Lesley）及林沚羿（Venus）任主持。

「VL雙妹」將帶觀眾走訪東京首都圈外3小時內能抵達的「投資潛力勝地」開眼界，包括新潟縣的越後湯沢、妙高，及山梨縣的河口湖及山中湖等，探討各處酒店、民宿、溫泉旅館甚至滑雪場的環境、管理營運方式及投資潛力等之餘，更會有各地別具特色的旅遊體驗，包括雪屋體驗及農家民宿體驗等。

【失戀後遺症】姜麗文患情緒病3度想輕生　靠音樂走出陰霾︰當抑鬱症是前男友  

林沚羿在露天獨立房浸溫泉。

今晚及明晚（7月25日）播出兩集《隔山買假期》，「VL雙妹」將主力介紹越後湯沢及妙高兩個不同地方的「超高CP值」投資項目，以及特色旅遊體驗。

投資項目最吸睛的，是距離東京個多小時車程、座落於越後湯沢的滑雪場連酒店。

佔地足足129,919平方米的滑雪場連酒店，單是樓高六層的酒店面積已達67,000呎，除酒店本身，就連員工宿舍、餐廳，及擁有五條滑雪道、相等於十八個足球場大小的「山頭」，全部能一併購入，整個售價只需2200萬港元。

而Lesley聽到價錢時亦忍不住尖叫連連！Lesley笑指，就連越後湯沢的渡假屋投資者兼資深滑雪者Mickey，也以為相關售價只限酒店、不包滑雪場。

滑雪場連酒店投資抵到姜麗文忍不住嗌癡線。

Lesley這次亦順道拜會Mickey投資的渡假屋，不但裝修簡約又精美，每次更能容納至少十名旅客，Lesley聽畢投資總額不需100萬後，更是嚇了一大跳。

另外，雪場目標邁向國際化、出名是溫泉城鎮的妙高，投資金額亦相當便宜，只需約香港車位的十分一價錢，便可購入整棟酒店。節目除了推介投資筍貨，還會開心share某部份項目投資要訣及心得，值得期待。

林沚羿穿上「雪衣」十分搶鏡。

除「講金」，《隔山買假期》亦會貫徹J2旅遊節目精神，體驗不同地方文化及生活。Venus今晚便會先後到雪屋、大地藝術祭及溫泉酒店進行不同類型的體驗，除會深入雪屋大歎當地人愛吃的炭燒蜜柑及年糕，更會大啖古時用以招呼貴賓的鄉土料理—「雪見御膳」，及試穿至潮浴衣及大歎獨立房靚景溫泉。

當中最搞笑的，是Venus穿上「雪衣裝束」後步行時，會左右搖晃像極企鵝，可愛度爆燈！對於相關體驗，Venus大歎很新鮮：「個雪見御膳令我好似時空穿梭去咗古代咁，我真係未見過咁古老嘅日式屋，同埋冇諗過同咁多人一齊食飯，好有去咗古代參加宴會嘅感覺。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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