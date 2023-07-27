【兩性關係】太太拒親密先發制人發脾氣　港男打機宣洩夫妻距離愈來愈遠

▲ 太太拒絕親密，港男打機宣洩，夫妻距離愈來愈遠。（《嘆息橋》劇照）

有時恐懼只是來自我們內心，並不是真的因為對方的威脅。

近來面見一對夫婦，太太總是帶著滿腔嬲怒進來輔導室。然後，坐下來就開始投訴丈夫又如何把她激嬲。在過程中，慢慢發掘藏於太太嬲怒的背後究竟是什麼情緒？為何太太總是一頭怒火衝進來？

原來太太嬲怒的表達是來自心裡的恐懼，而這恐懼讓她感覺很難受，也很恐懼這種恐懼感，所以當它一走出來，為了讓自己逃避這種恐懼感，便不自覺將它化成嬲怒，壯大自己當刻脆弱的心。

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太太投訴丈夫，有一晚她不想造愛，拒絕了丈夫的邀請，丈夫表現得有點失望，不太開心，自己坐在沙發上打機，丈夫正在調節自己的情緒。不過，太太仍感到很大壓力，很恐懼，因為她害怕丈夫好像昔日一樣，因被拒絕而大發脾氣，二人便會爭吵起來，令大家都不快。所以，因著她的恐懼，她就先發制人，向丈夫開戰了。太太便跟我說，是因為丈夫的不開心而引發她的脾氣失控了。

無疑二人一直相處的經驗是會不斷累積，好的經驗讓二人距離拉近，感覺更親密，而負面的經驗就讓二人之間的屏障愈來愈厚，距離愈來愈遠。無論正面或負面的經驗，都會讓二人對對方的行為及感受增添了假定及預測，這可說是一份熟悉，但同時也可以成為了解對方的阻礙，更限制了新經驗的建立。

雖說要擺脫昔日的陰影是不容易，但要建立新的經驗便需要嘗試開放自己，容許看到對方的改善。再緊握著的恐懼，是來自我們昔日不安穩的心，卻不再是來自對方現時的回應。接納新的經驗，恐懼才會慢慢被釋放。

二人關係的安穩，也需要各自擁有一顆安定的心。

文章獲「明愛家庭服務—親密頻道」授權轉載

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