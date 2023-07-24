【香港小姐】黃嘉雯被爆戀情後首更新IG Deep V上陣明艷照人【多圖】
娛樂 16:13 2023/07/24
前港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）近日被爆戀上富二代Jordan，二人多次同遊，愛得甜蜜。
不過未知是否為保護愛苗，戀情爆光後，原本Carmaney在社交網有追蹤Jordan，但後來發現Jordan的賬戶突然「消失」，似乎Jordan故意刪除賬戶低調理戀情。
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明艷照人
今日（7月24日）Carmaney終於更新動向，在社交網分享多張美照，相中所見，穿上DeepV長裙的Carmaney，明顯心情靚爆，在樓梯上大擺不同甫士，托頭又托腮，更晒出事業線，養眼十足！
Carmaney更以法文留言表示「真是太棒了」似乎人逢喜事精神爽，不少網民更大讚索爆！
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演員為夢想
2019年香港小姐冠軍的黃嘉雯（Carmaney）有樣有身材，去年在《下流上車族》獲林敏驄點名演出，劇中她又不時大晒身材，令其人氣急升。
自大學一直做模特兒的Carmaney，之後參選過不少選美比賽，原來她一直都想做演員。「我中學時有參加舞台劇，未入行前，有跟過蝦頭（楊詩敏）學演戲，但很短時間；也有跟過外面的老師上過十多堂的演戲班。而參選港姐後，公司也有安排一個月的精讀班。」
故她入行後有機會參與不同劇集包括《下流上車族》、《法言人》、《廉政狙擊》等，對Carmaney而言很珍惜每個機會。
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撰文 : TOPick柴犬出動