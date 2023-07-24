【調查】民建聯各項「消費者信心指數」回升　周浩鼎倡將國際盛事串聯吸引旅客

▲ 民建聯立法會議員周浩鼎​​​(左)和陳學鋒(右)。(受訪者提供)

民建聯今日公布最新一期「消費者信心指數」調查，「目前狀況指數」由歷史新低的73分，回升至正常水平的84分，而另外兩個指數「消費者預期指數」和「綜合消費者情緒指數」則繼續向好。民建聯房屋事務發言人、立法會議員陳學鋒認為，結果反映市民目前財政狀況及預期經濟情況的分野，市民的目前狀況較為保守，但對於預期經濟發展樂觀。

民建聯在今年5月6日至2023年6月12日期間，以電話抽樣訪問810位香港市民，結果顯示「目前狀況指數」由歷史新低的73分，回升至正常水平的84分：而「消費者預期指數」則維持在歷來次高水平的113分，「綜合消費者情緒指數」就由上次101分微微回升至104分的正面水平，是自2021年6月以來最高位。

陳學鋒表示，是次指數結果反映市民目前財政狀況及預期經濟情況的分野，市民的目前狀況較為保守，但對於預期經濟發展樂觀，反映社會普遍感受到疫情結束後本港經濟開始復常，但目前個人經濟狀況仍然較為拮据或受限的現象。

民建聯經濟發展事務發言人、立法會議員周浩鼎指出，今次「目前狀況指數」雖大幅反彈至84，但只回復至去年同期相若水平，顯示社會復常，但市民的近期財政狀況仍未恢復至疫情前100以上的正面水平。

周浩鼎建議將國際盛事串聯

周浩鼎認為，政府有必要持更主動積極態度刺激本港經濟內需，例如加大力度推動過往有良好反應的「開心香港」主題系列，主動邀請國際巨星來港合作表演，推動本地消費及吸引鄰近國家地區人士來港消遣，增加經濟收益。下半年大量展覽及各式各樣的國際會議活動在港進行。他建議，可把重點的國際盛事，如11月份的國際金融論壇，香港海運週，及FIBA 3×3 籃球賽串聯起來，大幅增加其對國際及內地旅客的吸引力，將「開心香港」的宣傳及經濟效益與熱門元素形成協同效應。

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責任編輯：區綽彥