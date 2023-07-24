【十大好讀】李慧詩憑首部自傳獲獎　鼓勵大眾不要用年齡判定自己能力

▲ 本地運動員李慧詩亦憑《身上的每道傷疤》獲獎，鼓勵大眾不要用年齡判定自己能力。（陳靜儀攝）

為宣揚閱讀風氣，由香港教育城主辦的第20屆「十大好讀」頒獎典禮今（24日）舉行。本地運動員李慧詩亦憑《身上的每道傷疤》獲獎，鼓勵大眾不要用年齡判定自己能力。

《身上的每道傷疤》獲中學生最愛書籍第5位及教師推薦好讀（中學組）第8位。李慧詩對於獲獎表示感動，希望男女老少都會喜歡這本書；同時對於自己的文字能夠感染讀者感到高興，希望未來繼續為市民帶來正面影響。她亦指，日後希望繼續書寫散文或小說，但現階段尚未決定想嘗試的題材；亦不會將時間安排得那麼緊湊，給自己一點空閒時間，獲得更多創作空間。

李慧詩認為，出版書籍及參加運動比賽一樣，講求團隊精神，並認為運動員及作者同樣需擔任「拋頭露面」的角色，背後有勞苦功高的無名英雄為其付出，故形容孤身作戰的運動員、作者為「只有部首無偏旁的字，失去本來意義」；又鼓勵大家「不要用年齡判定自己能力，應用耐心、時間換取能力」。

李慧詩亦分享，今年在書展購入了1本有關數碼遊牧（Digital Nomad）的書籍，希望藉閱覽有關經歷，令自己知道旅遊時應該如何體驗世界。她亦指，本身希望書寫有關「城市的故事」，如香港老舖、歷史；並笑指小時候不喜歡歷史，經常不合格，反而長大後才深明「歷史與現實交錯的影響力」、發展成現況的原因，便希望深入了解更多。

同時，李慧詩亦分享，自己喜愛「有關歷史同時涉及少許愛情」的書籍，如作家劉以鬯的實驗小說，希望學習及參考其寫作形式，為自己帶來改變；她亦認為，閱讀張愛玲小說有助改善文筆，坦言「就算未必太喜歡，仍會迫使自己閱讀經典」。

然而，現已退役、未來將轉任港隊短途組教練的李慧詩表示，目前尚未持有相關牌照，本地亦未有提供相關課程，因此未知何時能夠出任短途組教練，更加未有機會訓練港隊單車手出戰杭州亞運。她寄語出戰亞運的一眾運動員以平常心出賽，盡情享受，無須給予自己太大壓力。

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記者：梁凱婷