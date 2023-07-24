【國際學校】英美加IB學制升學具優勢　港島區14間國際學校學費債券建設費大比拼

▲ 港島區14間國際學校學費、債券及建設費大比拼。

除了直資和私立學校，近年不少家長亦有意為子女報讀國際學校，以減輕學習壓力、加強外語能力和拓寬國際視野，而且不少學校均從幼兒教育至中學一條龍，減省升學煩惱。除了考慮學制和地點，家長亦要從財務角度出發，了解學費和債券制度，TOPick整理了全港熱門國際學校的學費、債券及建設費等，以助家長物色適合預算的國際學校。

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以下為港島區英基學校協會旗下11間國際學校及其他13間熱門國際學校的學費及債券資料：

英基學校協會

英基學校協會是香港最大規模的國際教育團體，港島區有一間幼稚園——英基國際幼稚園(曉新)；小學包括白普理小學、清水灣小學、己連拿小學、堅尼地小學、山頂小學、鰂魚涌小學；中學則有港島中學、英皇佐治五世學校、南島中學、西島中學。英基學生在IB文憑試表現出色，每年都有多人考獲45分滿分，今年有8名IB狀元，去年更有36人考獲滿分。

年級：小學及中學

入學申請：1年級及7年級申請截止日期為入學年份前一年的9月30日，即2024學年入學申請截止日期為2023年9月30日；其他年級則全年接受申請。

學費詳情：按此連結

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香港加拿大國際學校

香港加拿大國際學校成立於1991年，設有幼兒教育、小學及中學部，推行IB小學（PYP）及中學（MYP ）及文憑課程（DP），此外，就讀學生亦有資格獲得加拿大安大略省高中文憑（OSSD）。該校亦盛產IB狀元，今年有一名學生考獲45分，去年亦誕4名狀元。

年級：幼稚園至中學

入學申請：入學前一年起接受申請

學費詳情：按此連結

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漢基國際學校

漢基成立於1983年，是香港的元祖級老牌名校，亦是熱中熱門的富二代國際學校，前港姐冠軍曹敏莉3名子女都在此學校就讀。漢基提供自學前班至13年級一條龍服務，推行普通話與英語教學，全港最早採用IB課程，7至11年級用IBMYP、12至13年級採用IBDP，其學費為全港國際學校最貴，2022學年小學學費為每年24萬、中學每年28萬。

年級：幼稚園至中學

入學申請：10月1日截止網上申請

學費詳情：按此連結

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法國國際學校

法國國際學校位於跑馬地，設有國際部和法語部，提供幼兒至十二年級的課程，是香港成立的第一批國際學校之一，國際部採用IGCSE及IB課程；法語部則採用DNB和BAC考試體制。中學生除了學習普通話，亦可選擇學西班牙文、德文或拉丁文。

年級：幼稚園至中學

入學申請：出世後可報名，全年接受申請

學費詳情：按此連結

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德瑞國際學校

德瑞國際學校提供英語國際部及德語國際部，英語部採用IB課程，今年誕生一名45分滿分狀元，另有10名學生考獲44及43分佳績。德語部則以德國國家課程為基礎，應考德國中學國際考試文憑（German International Abitur，下稱DIA）。DIA考試評級分為1至6級，以1級為最高級，該校今年畢業生在DIA的平均分為1.78分，相當於IB等級的約38分。

年級：幼稚園至中學

入學申請：全年接受申請

學費詳情：按此連結

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滬江維多利亞學校

位於香港仔的滬江維多利亞學校，同樣提供幼兒教育至12年級課程，是全港首間取得IB小學、中學及預科項目認證的IB一條龍學校，因而吸引不少家長報讀。而學校的公開試成績優異，2021年有3名學生考獲滿分45分，雖然今年未如往年誕狀元，但亦有10位學生考獲「榜眼」和「探花」成績。

年級：幼稚園至中學

入學申請：每年10月接受一年級入學申請

學費詳情：按此連結

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香港國際學校

香港國際學校採用美式教育，提供幼兒教育至12年級課程，公開試類型為SAT，平均分為1350分，而且有8成中學畢業生考入美國大學。該校舉辦不同課外活動、社區服務和實習計劃等，適合不同能力的學生。

年級：幼稚園至中學

入學申請：幼稚園及小學2024學年首輪申請截止日期為2023年10月1日；中學截止日期為11月1日

學費詳情：按此連結

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韓國國際學校

位於西灣河的韓國國際學校，創校於1994年，提供幼兒教育至中學一條龍教育，學校設有國際部及韓文部，國際部採用英式課程，小學採用「劍橋國際小學課程」教授英文、科學及數學，其他課程則根據英國國家課程編撰，中學則採用GCSE及A-Level課程。

年級：幼稚園至中學

入學申請：全年接受申請

學費詳情：按此連結

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新加坡國際學校

學校參考新加坡教育部的教育政策，提供14年一條龍新加坡式全人教育，中學採用IGCSE及IBDP課程，以英語及普通話雙語授課。學生在IBDP的成績優異，2020年有4名考生取得45分滿分成為狀元。

年級：幼稚園至中學

入學申請：可於入學前兩年的9月起開始報名，例如2024學年報名日期為2022年9月1日至2023年9月30日。

學費詳情：按此連結

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香港猶太教國際學校

學校實利優質的小班教學，提供幼兒至中學一條龍教學，以個性化關注及先進技藝為基礎，培育學生對不同文化的熱愛，其中學生在數學與精算方面比較出色。

年級：幼稚園至中學

入學申請：全年接受申請

學費詳情：按此連結

啟歷學校

學校提供小班教學，每班人數不超過23人，老師可因材施教，並照顧學生的學習差異。學校大多數老師來自英國本土，可全面地為學生提供最地道的英式課程，提供IGCSE及A-Level課程。

年級：幼稚園至中學

入學申請：全年接受申請

學費詳情：按此連結

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蘇浙公學國際部

蘇浙公學實現「一校兩制」，分別有直資部和國際部，打造多元文化語境和彈性課程制度，鞏固學生兩文三語基礎。

年級：幼稚園至中學

入學申請：全年接受申請

學費詳情：按此連結

港灣學校

港灣學校位於鴨脷洲，提供小學至中學教育，是香港其中一間採用美式教育制度的學校，憑着早前展開的海藻養殖教育項目，入圍2023年「世界最佳學校獎」（World’s Best School Prizes）下的最佳環境行動學校獎十強，亦是香港唯一一間入圍學校。

年級：小學至中學

入學申請：全年接受申請，建議入學前一年報名

學費詳情：按此連結

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蒙特梭利國際學校

學校位於港島南區，設有幼兒教育及小學部，學校的教學課程是根據國際蒙特梭利協會AMI而編制，以兒童為中心，老師啟發學生自主學習，從而培育自律、自信和負責任的孩子。

年級：幼稚園至小學

入學申請：全年接受申請

學費詳情：按此連結

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責任編輯︰林愛娜