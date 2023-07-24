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【懸紅通緝】容海恩今早7時被帶警署助查　稱支持和全力配合警方執法

政治 16:37 2023/07/24

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容海恩(左)。（資料圖片）

警方國家安全處日前通緝8名境外人士，包括前法政匯思召集人任建峰、袁弓夷、郭鳳儀、前立法會議員郭榮鏗、許智峯、羅冠聰、前職工盟總幹事蒙兆達，以及劉祖廸。袁彌昌的太太、新民黨立法會議員容海恩今日下午在立法會見記者指，今早警方國安處人員來了她家搜查，持有搜令，今早7時，她和袁彌昌分別被帶到警署協助調查，她錄了視像會面紀錄，歷時2至3小時。她強調，支持和全力配合警方執法。

未影響到她和袁彌昌的關係

容海恩今日表示，警方有調查家裏的文件，自己的手提電腦和手提電話在協助調查期間有被檢取，但在完成協助調查後有拿回。她認為，警方有決心，希望透過8名在逃人士家人，拿到有力證據和追查下落。她形容，今次事件暫時未影響到她和袁彌昌的關係，心情是有預算到。

至於袁彌昌的情況，容海恩指，不了解，相信是協助調查當中。

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責任編輯：區綽彥

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