【窮遊香港】網民小紅書分享窮遊香港攻略 3大地方提供免費住宿

▲ 香港竟然有免費住宿?!

自從香港與內地通關後，兩地交流頻繁，更吸引内地很多網紅都來港旅遊，吸收經驗後在網上分享攻略，最近內地有個新興名詞叫「特種兵旅遊」，意思是指最近在年輕人中流行的一種旅遊方式，用最短時間和最少費用來遊玩最多景點，像特種兵一樣挑戰身體極限。

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有網民就在小紅書中，大談「特種兵旅遊」的經驗，近日更列出「2023年最適合窮遊的9大熱門城市」，而食住均相當昂貴的香港竟然位列第3。原來窮遊香港真的有方法，有人更分享經驗指出香港有很多地方都免費提供住宿，綜合內地網民意見，他們提供3個地方，當中其中一個更是包食包住！

1.避暑中心

香港在酷熱天氣的情況下都會開放臨時避暑中心供有需要人士使用，內地有網民就以「香港酷熱警告7月6日開放臨時避暑中心睡覺」為題，貼出「香港民政事務總署今日繼續開放19間社區會堂和社區中心作臨時避暑中心」的帖文。

在文中內容為避暑中心位於港九新界各處的地點、開放條件以及開放時間外，表面看來，文中未有半句推介字眼，不過，在文末卻有「#香港旅游 #香港生活 #旅游特种兵 #避暑好地方 #香港旅行」的標籤字眼，似乎跟避暑中心成立的本義並不相關。

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2.中大校園

而另一處內地人會推介的「免費住宿」就是中文大學校園，分享的網民在主題中直接表明「中大免費校內住宿攻略(亂入)」，文中指出「何善衡工程學大樓的座位都帶充電插座；本園有24小時學習空間，可以過夜」，更介紹儲物櫃及淋浴間的位置，還推介校內有24小時WIFI。有網民回應指，要進入校園是需要學生證，也有人指只需登記身份證即可入內。

3.灣仔錫克教廟

位於灣仔的錫克教廟，設有「為新來港有需要人士免費提供長達15天住宿」，而且「每星期提供約5,000份免費餐點」，強調「廟對外開放，無論宗教信仰、膚色及種族，均可入住。」

有內地網民就發文指

這個教對所有人大門敞開、來者是客，反對種姓差別，雖然免費提供吃飯，但也不會勸你入教。剛一進門，沒等我們發問，包頭巾的大叔就湊了過來，請到裡面脫鞋、並包上頭巾。二樓可以吃飯，請這邊坐電梯上去。

網友大讚灣仔錫克教廟的環境「比印度錫克教廟可乾淨多了」外，更分享當晚的「免費晚餐」圖片以及馬薩拉奶茶。

不少網民都對於香港旅遊「免費住宿」表示好奇，有人會詢問中文大學校內的衛生條件，有人則以過來人的身份表示淋浴間「可還行」。同時又有人問錫克教廟的「免費晚餐」質素。

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責任編輯︰王明芳