  • 33°C
香港時間 : 2023724日 (週一) 18:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【宅男女神】岑麗香持續變靚被質疑整容　眼部一位置力證沒做過開眼頭手術

娛樂 17:30 2023/07/24

分享：

分享：

熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

岑麗香的外貌不時引來網民討論。

岑麗香初入行時憑著甜美樣子獲封「宅男女神」，2016年岑麗香跟圈外男友Joshua結婚後誕下兩子，香香就減少幕前演出，轉型做KOL為品牌出post賣廣告。

今日岑麗香於社交平台分享數張美照，照片中的香香飲著凍咖啡，有網民讚她一雙渾圓大眼好可愛。

【寶寶大過天】岑麗香靚媽服裝+手袋搶鏡　香香分享穿衣配搭小貼士

岑麗香的一雙大眼晴，不時成為網民討論的話題。（取自instagram）

被批過度醫美

惟數年前被指疑似「開眼頭」的香香，兩眼距離愈來愈窄，從今日晒出的近照來看，眼頭似差點兒可跟鼻樑相連。

去年6月，岑麗香上載了一段享受親子樂的短片，網民又聚焦在其雙眼上，紛紛留言表示：「你對眼角開得太誇張了，隻眼好怪！」 和「這醫美做得太明顯了吧」等。

點擊圖片放大
+10
+9

靠一部位分辦有否「變臉」

事實上，所謂開眼頭手術是將位處眼頭位的「蒙古皺摺」切開，而亞洲人通常都有這一條「蒙古皺摺」，即是上眼皮會多一小片肌膚連接到眼頭，而進行開眼頭手術就可以改善眼型和眼距過寬的外觀問題。

觀看岑麗香參選華姐時的相片，她雙眼有兩條蒙古褶，當中左眼那一條比較明顯，而從今日的照所見，香香雙眼的蒙古褶依然存在，故相信香香應該沒有做過開眼頭手術。

點擊圖片放大
+7
+6

【娛圈靚媽】岑麗香騷最新相片　香香被讚天然美為「變臉」平反

最新影片推介：徐蒨寧與奶奶專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】與奶奶同居5年沒婆媳糾紛　「阿姨」徐蒨寧+Amy姐尊重對方互笠高帽

自2015年開始岑麗香被質疑「變臉」，網友發現她由單眼皮變雙眼皮，雙眼變大。直至2016年下嫁圈外男友強強後，香香雙眼又再變大，眼睛距離愈來愈窄，早年的鳳眼巳變成今天的圓渾大眼。

2019年網上流傳一張香香的大學畢業照片，對比之下發現香香絕對稱得上「女大十八變」，遺傳自越南華僑父母的細長雙眼及單眼皮，在入行後即變成雙眼皮，令人不禁懷疑香香曾經變臉。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【寶寶大過天】岑麗香坦然面對批評　香香湊兩B體諒為母辛苦
10:14 2021/06/23
【寶寶大過天】岑麗香坦然面對批評　香香湊兩B體諒為母辛苦
【現代孟母】岑麗香跟陳豪搬到港島2000萬豪宅 拆解中西區傳統名校網
10:27 2022/02/22
【現代孟母】岑麗香跟陳豪搬到港島2000萬豪宅 拆解中西區傳統名校網
【兒童剪髮】超人媽媽岑麗香幫兩位囝囝剪頭髮　親子理髮師分享男孩剪髮技巧
17:29 2022/02/09
【兒童剪髮】超人媽媽岑麗香幫兩位囝囝剪頭髮　親子理髮師分享男孩剪髮技巧

你可能感興趣

【寶寶大過天】岑麗香坦然面對批評　香香湊兩B體諒為母辛苦
10:14 2021/06/23
【寶寶大過天】岑麗香坦然面對批評　香香湊兩B體諒為母辛苦
【現代孟母】岑麗香跟陳豪搬到港島2000萬豪宅 拆解中西區傳統名校網
10:27 2022/02/22
【現代孟母】岑麗香跟陳豪搬到港島2000萬豪宅 拆解中西區傳統名校網
【兒童剪髮】超人媽媽岑麗香幫兩位囝囝剪頭髮　親子理髮師分享男孩剪髮技巧
17:29 2022/02/09
【兒童剪髮】超人媽媽岑麗香幫兩位囝囝剪頭髮　親子理髮師分享男孩剪髮技巧
岑麗香 娛樂人物職業 演員 TVB 娛樂行業 KOL

最高瀏覽

【好人好事】靚媽獨自帶2個月B搭飛機顯狼狽 知名男星伸援手推嬰兒車托行李
16:55 2023/07/22
【好人好事】靚媽獨自帶2個月B搭飛機顯狼狽 知名男星伸援手推嬰兒車托行李
【騙錢黨】大埔提款後遭操普通話女子尾隨索錢食飯　港男一招機智擊退借錢黨
今日 12:02
【騙錢黨】大埔提款後遭操普通話女子尾隨索錢食飯　港男一招機智擊退借錢黨
【風暴消息】杜蘇芮料升呢超強颱風　天文台預測撲港概率曝光
今日 17:27
【風暴消息】杜蘇芮料升呢超強颱風　天文台預測撲港概率曝光