【宅男女神】岑麗香持續變靚被質疑整容　眼部一位置力證沒做過開眼頭手術

▲ 岑麗香的外貌不時引來網民討論。

岑麗香初入行時憑著甜美樣子獲封「宅男女神」，2016年岑麗香跟圈外男友Joshua結婚後誕下兩子，香香就減少幕前演出，轉型做KOL為品牌出post賣廣告。

今日岑麗香於社交平台分享數張美照，照片中的香香飲著凍咖啡，有網民讚她一雙渾圓大眼好可愛。

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▲ 岑麗香的一雙大眼晴，不時成為網民討論的話題。（取自instagram）

被批過度醫美

惟數年前被指疑似「開眼頭」的香香，兩眼距離愈來愈窄，從今日晒出的近照來看，眼頭似差點兒可跟鼻樑相連。

去年6月，岑麗香上載了一段享受親子樂的短片，網民又聚焦在其雙眼上，紛紛留言表示：「你對眼角開得太誇張了，隻眼好怪！」 和「這醫美做得太明顯了吧」等。

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靠一部位分辦有否「變臉」

事實上，所謂開眼頭手術是將位處眼頭位的「蒙古皺摺」切開，而亞洲人通常都有這一條「蒙古皺摺」，即是上眼皮會多一小片肌膚連接到眼頭，而進行開眼頭手術就可以改善眼型和眼距過寬的外觀問題。

觀看岑麗香參選華姐時的相片，她雙眼有兩條蒙古褶，當中左眼那一條比較明顯，而從今日的照所見，香香雙眼的蒙古褶依然存在，故相信香香應該沒有做過開眼頭手術。

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自2015年開始岑麗香被質疑「變臉」，網友發現她由單眼皮變雙眼皮，雙眼變大。直至2016年下嫁圈外男友強強後，香香雙眼又再變大，眼睛距離愈來愈窄，早年的鳳眼巳變成今天的圓渾大眼。

2019年網上流傳一張香香的大學畢業照片，對比之下發現香香絕對稱得上「女大十八變」，遺傳自越南華僑父母的細長雙眼及單眼皮，在入行後即變成雙眼皮，令人不禁懷疑香香曾經變臉。

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