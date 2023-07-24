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【香港小姐】學霸港姐王嘉慧火辣水著騷身材　「東張女神」背心造型採訪引熱論【多圖】

娛樂 18:08 2023/07/24

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

學霸港姐王嘉慧三點式騷火辣身材，名副其實美貌與智慧並重。

前港姐王嘉慧（Cathy）有樣有身材，不時在社交平合分享靚相派福利，大方展示美好身段。

近日她到了澳門享受週末假期，並在酒店泳池拍了一輯水著靚相，穿上火紅色比堅尼大騷驕人身材，看到一眾網民㷫烚烚！

【LAW霸女神】王嘉慧騷白滑美腿超養眼　高學歷有才華內外兼備【多圖】

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「背心眼鏡娘」成焦點

Cathy參加2021年香港小姐競選入行，雖然五強止步，但與TVB賞識簽約成為旗下藝人。其後獲欽點跟前輩梁思浩主持新節目《通靈之王》，又加盟《愛·回家之開心速遞》飾演「Gina」一角，足見她是力捧的對象。 

她亦獲安排加入資訊節目《東張西望》成為節目外景主持之一，正義追訪獲網民封為「東張女神」。

激凸上圍及「眼鏡娘」造型成焦點。（影片截圖）

早前Cathy以粉紅小背心採訪，貼身剪裁突顯其激凸上圍，加上她罕有地戴上眼鏡，新造型成為網民焦點，一度引起熱論。

此外，法律系畢業的她早前更為節目《LAW霸女神》擔任主持，人氣急升。而她於《萬千星輝頒獎典禮2022》首度入圍「飛躍進步女藝員」，亮眼表現獲看好。

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高學歷+家底豐厚

Cathy可說屬贏在起跑線的人生勝利組，其父親王亞明（Jeffrey）有「內地傢俬大王」之稱，是著名傢俱公司創辦人，公司曾在美國上巿，並擁有多達約300多間加盟店。

她學歷也十分利害，是「學霸」一名，初中時讀名校聖保羅男女中學，在英國公開試GCE AL考獲5*成績考入倫敦大學學院（UCL College）修心理學，並獲一級榮譽及「Dean's honours list」（獲院長嘉許名單）。

（IG圖片）

其後，她回港讀中大法律博士課程，名副其實美貌與智慧並重。

除藝人身份，Cathy還考獲健身教練專業資格。而且在藝術方面亦屬精英份子，她除畫功了得，連手作首飾、珠寶首飾設計圖、食物繪圖、櫻花繪圖、人手縫紉也難不倒她，堪稱「藝術之霸」，絕對是有樣又有內涵。

點擊查看更多Cathy靚相：

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精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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