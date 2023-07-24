【核廢水】林健鋒促政府加大力度檢驗日本食品　稱「己所不欲、勿施於人」

▲ 林健鋒促政府加大力度檢驗日本食品。（趙居逸攝）

日本政府擬在下月起，將福島核廢水排放入大海。經民聯立法會議員林健鋒表示，已向日本駐港總領事岡田健一表達商界及社會的憂慮。

林健鋒今日在「關注日本傾倒核廢水」記者會上指，商界聲音清晰，認同應以市民健康作出發點，支持政府採取措施保障食品安全，他稱「商界人士頭腦靈活，足以處理事件」他認為，日本應「己所不欲、勿施於人」，並當局建議要全面檢查日本進口食品。

楊惠文︰一般科學家贊同「原地安置」

綠色經濟智庫成員楊惠文表示，將核廢水排入海是史無前例，亦並非最穩定做法。核廢水中的物質會在水中以不同方式傳播，10年內可到達全世界海域，破壞海洋生物及人類的生態環境和健康。

他又指，日方並沒有公布排海的成本，但相信有關做法並不便宜。至於是否有其他處理方法，楊惠文認為，一般科學家認為，最可行的方法是原地安置。他舉例，可將核廢水固體化並埋藏於地底，既能監察情況，影響範圍亦只有附近的土地。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：趙居逸