【47人初選案】何桂藍同意初選不切實際　協調會議上已非各人關注

▲ 被告何桂藍今續作供。資料圖片

民主派初選案今（24日）續審，前《立場新聞》記者何桂藍續作供。法官問及何是否認為民主派取得35席或以上是不切實際，幾乎不可能達到，何同意說法，又指當時大家都認為不可能取得35席或以上，這於第2次協調會議中已不是大家關注的事。

被告何桂藍踏入第5日作供，何於其代表律師Trevor Beel主問下供稱，初選與立法會選舉不可分離，若民主派再取得35席或以上的立法會議席，初選就要提供最好的名單，即使大家都清楚未能取得35席或以上，但亦要取得相應票數。

法官問及何是否認為取得35席或以上是不切實際，幾乎不可能達到，何同意說法。法官再問及何曾否與戴耀廷提及想法，何供稱與戴私下未有交流，但當時大家都認為不可能取得35席或以上，這於第2次協調會議中已不是大家關注的事，何供稱曾於宣傳單張中表達想法。

代表律師於庭上展示何的宣傳單張，其中1張印有何與岑敖暉的樣貌。何供稱，由於當時初選及立法會選民，每人均可投兩票，故地區候選人均會聯同超級區議會候選人拍照。

法官問及何當時為何選擇與岑敖暉一同宣傳，何指當時宣布參選超區的人士只有鄺俊宇、涂謹申及岑，在排除法下選擇了岑，何又指，岑的政治方向屬可接受。

何又指經常提及「破局」，這是因為當時《港區國安法》生效後，美國亦作出回應，很多人認為當時「攬炒」已經發生，何認為，若運動要繼續便要破局。

何續釋，「局」是指很多由當權者設立的不公平規矩，若香港人能夠齊心，便可突破規矩，令當權者考慮回應民意或是用其他方法處理。

聆訊明（25日）續。

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記者：梁錦麟