【國際學校】英美加IB學制升學具優勢　新界區11間國際學校學費債券建設費大比拼

▲ 新界區11間國際學校學費、債券、建設費大比拼。

除了直資和私立學校，近年不少家長亦有意為子女報讀國際學校，以減輕學習壓力、加強外語能力和拓寬國際視野，而且不少學校均從幼兒教育至中學一條龍，減省升學煩惱。除了考慮學制和地點，家長亦要從財務角度出發，了解學費和債券制度，TOPick整理了全港熱門國際學校的學費、債券、建設費及入學申請方式等，以助家長物色適合預算的國際學校。

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以下為新界區9間國際學校及英基屬下2間中小學、4間幼稚園的學費、債券及申請詳情：

哈羅香港國際學校

在2012年創校的哈羅香港國際學校，是英國哈羅公學在全球開辦的第4所分校，是香港首間提供寄宿制的國際學校，採用英國課程，中學部學生修讀IGCSE及A-Level課程。哈羅校舍佔地3.8萬平方米，環境優美且有貴族氣氛，學校鼓勵學生多元發展，特別是音樂、運動和藝術等。

年級：幼稚園至中學

入學申請：2024年的1年級入學申請，截止日期為2023年10月1日；其他年級截止日期為11月1日

學費詳情：按此連結

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香港美國學校

香港美國學校是一間非牟利的國際學校，由全球最大的美國國際學校運營商之一Esol Education負責營運，涵蓋小學、初中及高中課程，提供美式國際教育課程，小學預備班至10年級均採用美國標準課程，高中開辦IBDP課程。

年級：幼稚園至中學

入學申請：全年接受申請

學費詳情：按此連結

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英基學校協會

英基學校協會是香港最大規模的國際教育團體，英基在九龍區有一所中學及一所小學，分別是沙田學院及沙田小學，另有4所幼稚園。2023年8月1日起，英基將取消招生的學校分區，即家長可以不受地域限制選擇心儀的英基學校報考。英基學生在IB文憑試表現出色，每年都有多人考獲45分滿分，今年有8名IB狀元，去年更有36人考獲滿分。

年級：幼稚園至中學

入學申請：1年級及7年級申請截止日期為入學年份前一年的9月30日，即2024學年入學申請截止日期為2023年9月30日；其他年級則全年接受申請。

學費詳情：按此連結

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香港學堂

香港學堂位於西貢，採用IB國際文憑課程，是香港少有的「一條龍」IB學校之一。其校舍佔地面積廣闊，提供多元化課外活動和推動融合教育。雖然學校以英語為主要教學語言，但校方亦重視中文教育，因此幼兒班到5年級，普通話都會作為專業科目來教授，中學亦可選修中國語文及文學、普通話等。

年級：幼稚園至中學

入學申請：學生入學前一年接受申請

學費詳情：按此連結

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李寶椿聯合世界書院

書院為16至19歲學生提供IB預科課程，亦是哈羅以外提供寄宿的國際學校。1992年創校以來，培育不少成績優異畢業生，升讀全球頂尖大學。除了學業成績，書院亦看重學生是否有貢獻世界和服務社會的願景，想獲取錄的學生必須證明一直有籌辦和參與不同義工服務。

年級：中學

入學申請：首輪申請約於10月中截止

學費詳情：按此連結

基督教國際學校

位於沙田石門的基督教國際學校創辦於1992年，翌年開辦小學部，由最初僅56名學生，擴展至現在過千人就讀。ICS提供美式課程，設有幼、小、中學部，分Reception 1至2、Pre-Grade 1及G1至G12。中學及小學部位於石門，幼稚園部則位於馬鞍山錦豐苑。

年級：幼稚園至中學

入學申請：全年接受申請，有學位空缺時會邀請申請人參與評估

學費詳情：按此連結

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沙頭角國際學校

學校只設中學部，與3間國際小學緊密合作，包括康樂園國際學校、日本國際學校及京斯頓國際學校，中學採用英式課程，高中採用IGCSE及IB預科課程。校方亦提供不同課外活動，包括帆船賽、騎馬等。

年級：中學

入學申請：全年接受申請

學費詳情：按此連結

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康樂園國際學校

學校採用IB小學課程框架，開發具國際視野、挑戰性和平衡的課程，中學部為沙頭角國際學校。

年級：幼稚園及小學

入學申請：全年接受申請

學費詳情：按此連結

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香港墨爾文國際學校

位於大埔的香港墨爾文國際學校，於2018年8月開校，是繼哈羅公學到香港辦學後，在香港札根的另一所名校。墨爾文是香港首批開辦森林學校課程的學校之一，由森林學校三級認證的領導負責。課程採用國際文憑組織（IB）的小學項目（PYP）、中學項目（MYP）及預科課程（DP）。

年級：幼稚園至中學

入學申請：入學前2年起接受申請，例如計劃2025年入學，最早申請日期為2023年9月

學費詳情：按此連結

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挪威國際學校

學枚規模不大，最初是為居港的挪威人而設，1994年成立，現設幼稚園及小學課程，採取小班教學，環境優美，校園是平房建築田園風，有山景有球場。學校採用國際小學課程（The International Primary Curriculum, IPC），提倡自主學習、重創意，學生5歲起上普通話課。

年級：幼稚園及小學

入學申請：全年接受申請

學費詳情：按此連結

思貝禮國際學校

學校採用英式課程，參考英國及國際的教學經驗，主打專科教學。校舍設有水上運動中心、體操訓練中心及舞蹈室等，為不同年齡的學童提供不同的課外活動，希望透過提供表演的機會，建立學童的自信心。

年級：幼稚園至小學

入學申請：全年接受申請

學費詳情：按此連結

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責任編輯︰林愛娜