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【MIRROR+】12子遇上BB隊友全員父愛大爆發　姜濤直言：好想結婚好鍾意BB

娛樂 17:16 2023/07/24

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

MIRROR與現場觀眾大合照。

ViuTV新節目《全星暑假 - MIRROR+》在今日（7月24日）播出首集，MIRROR將分為兩隊，藍色隊成員有陳卓賢（Ian）、王智德（Alton）、陳瑞輝（Frankie）、柳應廷（Jer）、盧瀚霆（Anson Lo）和楊樂文（Lokman）；黑色隊成員有江𤒹生（Anson Kong）、呂爵安（Edan）、李駿傑（Jeremy）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）和姜濤。

兩隊分別挑戰不同遊戲，大家不斷出茅招不特止，姜濤和Anson Lo更因隊友關係而被罰要飲魚肝油。 

【浪漫殺死巨蟹座】Anson Lo新歌MV展現虐心淒美　教主率先透露首次個唱細節

MIRROR分成兩隊對決。

BB隊友萌到爆

隨後，兩隊派出姜濤和Anson Lo出戰BB爬行大賽。他們都會搭配一個BB隊友，以不同物品吸引BB爬行，最快到終點就為止勝出。

在比賽開始前，姜濤和Anson Lo分別都有時間和兩個BB隊友Anson和Elly打好關係。

姜濤父愛大發

出名喜歡小朋友的姜濤更父愛大發，見到BB不禁連續兩次直言「好想結婚」同「真係好鍾意BB」。他對BB隊友Anson更是愛不釋手，一邊摸面珠墩一邊大呼「好可愛、皮膚好好、好香呀」。

姜濤更向Anson爸爸了解BB喜好，得到他喜歡的零食和汽球，更開玩笑指：「可唔可以借埋媽咪俾我」。

Anson Lo出秘密武器

而教主Anson Lo就用BB隊友Elly喜歡的玩具，成功拉近關係。

到兩個BB隊友甫落場，已令在場成員「暈哂大浪」。Stanley更笑言「好想咬Elly腳仔一啖」、「好想用筷子夾Anson面珠墩」。姜濤同Anson Lo則在終點用各自的秘密武器吸引BB隊友注意，到底哪個BB隊友可以「神Carry」到MIRROR成員勝出呢？ 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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