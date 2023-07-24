【洗黑錢】警偵破51宗詐騙、洗黑錢案　涉款逾5,700萬元拘31人

▲ 中區警區刑事調查第九隊案件主管偵緝督察余詩淇。（黃傑偉攝）

警方為打擊詐騙案件以及賣戶口等洗黑錢活動，中區警區人員於7月17至24日，展開代號「千國」的執法行動，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「詐騙」及「洗黑錢」 等罪拘捕7男21女，年齡介乎21至74歲，涉51宗案件，總損失金額高達逾5,700萬元。

中區警區刑事調查第九隊案件主管偵緝督察余詩淇指，警方經深入調查及資料分析後，於7月17至24日，在全港多區展開代號千國反詐騙拘捕行動，共偵破51宗案件，涉及損失5,700萬元。

行動中，警方拘捕31人，涉及12名本地人及19名非華裔人士，其中包括17名外傭。他們涉嫌以欺詐手段獲得財產、詐騙及洗黑錢被捕。被捕人主要為傀儡戶口持有人，其中2人被控洗黑錢罪名，將於今年8月8日在東區裁判法院提堂。其餘被捕人獲准保釋候查，案件仍在調查中，不排除會再有涉案人士被捕。

警方發現，不法集團以300至2,000元報酬誘使外傭借出個人戶口作洗黑錢用途。涉案戶口共處理850萬元犯罪得益（即黑錢）。警方重申，洗黑錢屬嚴重罪行，一經定罪可被判監禁14年及罰款500萬元。

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記者：黃傑偉