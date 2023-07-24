【航空意外】國泰客機上月緊急停飛致多人受傷　調查指成因為駕駛艙內儀表異常

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國泰航空公司一班由香港出發至美國洛杉磯客機，6月24日發生意外需緊急停飛，導致多人受傷。民航意外調查機構今日公布初步調查結果，初步調查顯示，該航班因駕駛艙內儀表的空速顯示存在差異而中斷起飛。

調查報告指出，事件發生於今年6月24日凌晨零時22分，涉及國泰航空一架波音777-300ER客機。負責機師有豐富飛行經驗，飛行時數達2.3萬小時。事發時，飛機共載有310人，其中有293名乘客和17名空勤人員。

初步調查顯示，該航班因駕駛艙內儀表的空速顯示存在差異而中斷起飛。當飛機滑行返回停機位時，機組人員觀察到左右主起落架制動器的溫度不斷上升，同時輪胎逐漸放氣。

在等待登機橋與飛機連接時，機上的人員聽到一 聲爆炸聲及感到劇烈震動。與此同時，機組人員通過地面滑行視像系統觀察到左側主起落架後面位置起火。乘客通過飛機其中五組緊急滑梯和隨後連接到 L1 艙門的登機橋開始撤離。

機組人員發現輪胎位置起火後，立即向航空交通管制通報並請求協助。 航空交通管制啟動了失事警報，並通知了機場消防隊派員到場。在撤離過程中，有11名乘客受傷，其中2名乘客傷勢嚴重，需要住院治療。

民航意外調查機構會繼續分析所收集的數據和資料，以確定意外的情況、成因和促成因素，同時確定進一步需要調查的範圍和/或要跟進的調查方向。

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記者：陳梓蔚