【國際學校】一文睇清全港33間國際學校學費　邊間入學前強制購買債券？

▲ 一文睇清全港33間國際學校學費

近年愈來愈多家長把子女送進國際學校，以避開主流的填鴨式教育，減輕學業壓力，加上移民潮下，有家長亦提早讓子女為海外升學做準備，而且不少學校均從幼兒教育至中學一條龍，減省升學煩惱。TOPick整理了全港熱門國際學校的學費、債券、建設費及入學申請方式等，以助家長物色適合預算的國際學校。

收生流程

每間國際學校收生流程都不同，但主要分為新學年招生及循環收生，以英基學校協會為例，1年級及7年級申請截止日期為入學年份前一年的9月30日；宣道國際學校的預備班至１年級亦於每年10月截止申請，因此，家長要留意學校公布，以免錯過報名日期。

不過，更多國際學校都採用循環收生，即家長可全年隨時申請入學，當學校有學位空缺，就會邀請申請人接受面試或測試，然後插班入學。

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課程學制

不少國際學校都採用英式課程，中學應考IGCSE，而高中則應考國際文憑預科（IBDP），另有部分學校提供A-Level考試，例如香港耀中國際學校、英基學校協會屬下學校。有部分學校為一條龍IB學校，即由小學起已採用IB課程，例如漢基國際學校、香港墨爾文國際學校、香港加拿大國際學校等。

此外，有美式課程也是熱門之選，例如港灣學校、美國國際學校、香港美國學校等；有少數學校則採用加拿大課程，例如宣道國際學校、宣道會劉平齋紀念國際學校。因此，家長宜留意清楚各校採用的學制分別，並按將來升學需要選校。

學費及其他費用

由於國際學校大部分由私人機構營運，因此學費較本地學校高昂，而且差異亦頗大，以小一入學為例，大多學校為10萬至20萬元不等，蘇浙公學國際部2022學年學費為8.9萬元，而漢基2022學年學費為每年24萬，為全港最貴。

除了學費外，各間學校都會收取報名費和評核費，由500元至數千元不等，而且無論成功入讀與否，都不獲退款；另校車費、校服費、午餐、課外活動等費用亦不包括在學費內。

【國際學校學費、債券、建設費一覽】

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債券及建設費

除了學費較貴之外，大部分國際學校亦會推行融資計劃，包括基本建設費（Capital Levy ）、提名權（Nomination Rights）或債券（Debenture），用以建設及發展學校，多數學校都要求家長至少購買一款。

基本建設費是用於修建校舍，大多學校每年費用為3至4萬，不設退還，另有設一次性建設費則毋須每年繳交，學生若持有債券或提名權，多數可獲豁免相關費用。

至於提名權，持有人必須是家長，每份提名權只可提名一名孩子，而提名權只是讓孩子得到面試的機率較高，不代表必能獲得取錄。

債券則多數分為兩款，包括個人債券及公司債券，部分學校要求家長在申請前購買債券，例如香港耀中國際學校、新加坡國際學校等；亦有學校是待申請人通過入學試後才購買，以獲得優先取錄權。

債券的價格由10多萬至上千萬不等，部分發行已久的名校債券，只能於二手債券市場交易，例如漢基國際學校、哈羅香港國際學校、弘立書院及滬江維多利亞學校等。而蘇浙公學國際部、韓國國際學校、挪威國際學校、美國國際學校都不設債券或建設費，家長可按家庭經濟能力選擇合適學校。

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責任編輯︰林愛娜