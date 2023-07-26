【靚太安樂窩】白酒新手入門必睇5個小知識 常見術語+基本步驟+品酒禮儀
不論是相約客戶食飯傾談，還是和另一半在高級餐廳享受晚餐，當打開Wine list毫無頭緒揀酒，加上不懂品酒禮儀，的確極為尷尬。適逢夏天，今集《靚太安樂窩》有品酒及禮儀培訓師Esther Lee，為大家講解白酒新手入門知識及基本品酒禮儀。
1） 餐廳揀酒Tips
- 考慮預算 貴未必好
不少人可能會依照價錢選擇，認為貴酒代表靚酒「實冇死」。Esther 提醒價錢越貴未必越好，選購時需要考慮年份。
因為昂貴的白酒有機會陳年時間較長；年份較新，味道會較酸或太Full body（飽滿），需要讓它Breathe（醒酒），才可以容易入口。
- 按照菜式種類選擇
一般而言，西餐傳統飲酒次序為：香檳、氣泡酒、白酒、紅酒，最後為甜酒。不過，近年較多高級餐廳會重新編排次序以配合不同菜式味道，如紅酒配頭盤、白酒配主菜、鵝肝配甜酒等。
至於中餐，可選一支白酒或紅酒，自由配搭。
有蔥花、蒜頭及豉油煮法的中菜，配Full body（飽滿）的白酒，效果更佳。因為在木桶發酵、陳釀，口感較濃郁。如果選擇味道清新、高酸度的白酒，就未能品嚐其味道。
- House wine是安全牌
一般而言，House wine能夠和大部份菜式互相配合。如果對飲酒沒有基本認識，不妨一試。但如果想品嚐其他款式，可詢問餐廳經理並由他們推介。
2） 4大白葡萄酒種類介紹
清新怡人系列
|特色
|青檸/檸檬果香、少許花香、口感輕身（Light body）、偏Dry、高酸度
|代表酒類
|沒有加木桶的Chardonnay，如：法國的Chablis、Pinot Grigio、Pinot Blanc 及Muscadet
|建議配搭菜式
|由於帶有清新花果香，適合當作餐前酒或配新鮮海鮮食用。
草本田園系列
|特色
|用不鏽鋼筒製造、帶青草及新鮮草藥香味，亦有西柚、蘆筍、奇異果等香味
|代表酒類
|Sauvignon Blanc、奧地利的Gruner Veltliner、法國Sancerre
|建議配搭菜式
|蔬菜類、香草類、東南亞菜系的前菜、羊奶芝士
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強烈系列
|特色
|由於在木桶發酵及陳年，因此比一般白酒更Full body（飽滿）、Dry（不甜）、乾身及味道濃烈
|代表酒類
|Chardonnay、Semillon、Grenache Blanc
|建議配搭菜式
|白肉、家禽類或熟海鮮；奶油味較重的食品，如卡邦尼意粉
甜美芬香系列
|特色
|帶有蜜糖花香、乾果味道、由半甜（Off-dry）至甜酒都有
|代表酒類
|Riesling（不一定太甜，由Dry至甜亦可）、Gewürztraminer（帶有荔枝味）、Moscato（高甜度、口感清甜）
|建議配搭菜式
|甜品、微辣的菜式
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3） 品酒基本步驟及禮儀
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第一步：觀察
倒酒時，留意份量約為酒杯的三份一或以下。謹記以手指拿著杯腳以拿起酒杯，避免接觸杯身影響其溫度。
Esther指，最準確觀察清澈程度的方法是將酒杯放在白紙或白色背景。一般而言，年份較短的白酒都帶青色及少許淺黃色。切忌拿高酒杯在半空觀察，否則別人會知道其實你不懂品酒。
第二步：聞
如顏色正確，可將酒杯傾斜45度角，把鼻子貼近輕輕聞幾下即可，不需要用力聞。
第三步：轉杯
Esther指自己通常會先聞味道，再轉杯。因為第一下是原味道，轉杯之後，就會發現花果香會更濃郁。
第四步：飲
聞完之後，如你認為和想像中味道接近，就可以飲。用舌頭在酒上轉一圈，讓舌頭不同位置品嚐酒的甜酸苦辣。最重要是感受回甘（Finish），即是酒後餘韻，按「Finish」停留時間而知其品質。
其他注意事項
- 女士在化妝時順序塗上潤唇膏、唇膏及碎粉，就可減低唇印留在杯邊機會。如果唇印已印在酒杯，建議在同一位置繼續飲用，避免整個酒杯邊充滿唇印。
- 和對方敬酒時，不要東張西望，可面向對方的眼睛進行眼神交流，以示尊重。
- 出席Wine dinner 或Wine tasting時，通常有酒莊代表講解。大家盡可能耐心地聆聽，不要「飛站」按個人喜好隨意飲酒，應該按着推介次序順序飲酒，才可真正感受酒的味道。
4） 常見術語講口感
- Dry（不甜）
Esther指出，九成的葡萄酒都是「Dry」，口感清新。另外，大多數人混淆「Dry」、「Fruity」和甜度，其實「Fruity」的酒都可以Dry，如Chardonnay可以有檸檬味及桃味，但同時亦可Dry。
- Acidity（酸度）
紅酒的單寧，有助陳年。而高酸度的白酒代表陳年時間更長，結構更豐富。例如Chardonnay、Burgundy的白酒、香檳Blanc De Blancs等。
- Wine body（酒體：重量和質感）
分別有Light、Medium及Full Body，即是酒在你口中的重量。正如飲咖啡，黑咖啡口感輕身（Light Body）；較重身的咖啡加奶（Medium Body）；濃厚口感的Latte（Full body）。
Esther續指，種植葡萄地區的氣候十分重要，溫度越高，糖分越高，酒精度越高，口感越Full body。因此，來自德國、法國北部的酒體較輕身，澳洲、美國的白酒較Full body 。
如果酒體和酸度、濃郁度、果香，可以互相配合平衡，代表品質高。如果只得Full body，就有點膩，飲幾口已不想飲。
5） 酒類保存
- 不建議在室內平放儲存酒類。建議擺放在涼爽、陰涼位置，避免太陽及光管照射，破壞酒體及結構。
- 如家中有酒櫃或酒窖，白酒建議儲存溫度為12至15度，紅酒儲存溫度為15至20度，濕度為70%。如溫度過高，會加速氧化，影響味道。
- 白酒不適合長期擺放在雪櫃內，因為雪櫃處於三至五度，太凍會令酒香流失，加上經常開關雪櫃門會影響酒的穩定性。
- 九成的白酒不需要醒酒，但品質較好、較高端的酒類，例如Burgundy、Bordeaux白酒、意大利Tucany白酒，都可以醒酒。做法：大約倒半支白酒到體積較細小的醒酒器內，再將醒酒器放在冰桶內，讓它在冰凍狀態下醒酒，避免在室溫下快速氧化。
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責任編緝：張懿慧