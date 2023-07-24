  • 31°C
香港時間 : 2023724日 (週一) 19:35
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【自然生態】陳國基︰正興建第25個郊野公園及第8個海岸公院公園　料明年完工

政治 18:38 2023/07/24

分享：

分享：

熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

政務司司長陳國基。（政府新聞處圖片）

政務司司長陳國基表示，本港正興建第25個紅花嶺郊野公園及第8個北大嶼海岸公園，預計工程於明年完成。港深兩地將以紅花嶺郊野公園和深圳梧桐山風景區作為基礎，打造貫穿兩地的生態走廊。

陳國基今日出席香港地方志中心「美麗香港」活動啟動禮時表示，目前全港有24個郊野公園、聯合國教科文組織世界地質公園，以及7個海岸公園等受保護海洋生態系統，受保護土地面積佔全港4成。他指，香港有良好自然生態環境，期望未來與商界合作，發展綠色生態旅遊。

他續指，政府會持續改善郊野公園的熱門行山徑旅遊配套等，並提升濕地公園的設施，為遊人帶來更好的體驗。政府亦會繼續通過學校課程設計、教學資源等，提升青年的環境保護與自然保育知識和技能。 

市民可網上投出本港具代表性景點

香港地方志中心執行委員會主席陳智思表示，「美麗香港」正舉辦「香港自然十景評選」活動，市民及遊客可於網上投票選出最具代表性景點，中心將根據結果推出《香港自然十景》普及本，介紹景點的生態歷史等。亦會有「青年自然生態導賞員計劃」、「中小學生自然生態學習計劃」，以及「《香港志•自然》出版典禮暨環境生態論壇」等四大主題活動。

相關文章

【關愛基層】陳勇、陳恒鑌、郭玲麗合開地辦　陳國基：與3人探劏房戶時堅定解決跨代貧窮決心
23:25 2023/07/20
【關愛基層】陳勇、陳恒鑌、郭玲麗合開地辦　陳國基：與3人探劏房戶時堅定解決跨代貧窮決心
【藝術科技體驗日 】新世界邀500共創明Teen學員友師參與　陳國基︰助青年把握「十四五」機遇
17:26 2023/07/15
【藝術科技體驗日 】新世界邀500共創明Teen學員友師參與　陳國基︰助青年把握「十四五」機遇
【自然生態】陳國基︰正興建第25個郊野公園及第8個海岸公院公園　料明年完工
今日 18:38
【自然生態】陳國基︰正興建第25個郊野公園及第8個海岸公院公園　料明年完工

你可能感興趣

【關愛基層】陳勇、陳恒鑌、郭玲麗合開地辦　陳國基：與3人探劏房戶時堅定解決跨代貧窮決心
23:25 2023/07/20
【關愛基層】陳勇、陳恒鑌、郭玲麗合開地辦　陳國基：與3人探劏房戶時堅定解決跨代貧窮決心
【藝術科技體驗日 】新世界邀500共創明Teen學員友師參與　陳國基︰助青年把握「十四五」機遇
17:26 2023/07/15
【藝術科技體驗日 】新世界邀500共創明Teen學員友師參與　陳國基︰助青年把握「十四五」機遇
【自然生態】陳國基︰正興建第25個郊野公園及第8個海岸公院公園　料明年完工
今日 18:38
【自然生態】陳國基︰正興建第25個郊野公園及第8個海岸公院公園　料明年完工
政治 公園 郊野公園 陳國基 陳智思 政務司 工程 學校 香港 深圳

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【好人好事】靚媽獨自帶2個月B搭飛機顯狼狽 知名男星伸援手推嬰兒車托行李
16:55 2023/07/22
【好人好事】靚媽獨自帶2個月B搭飛機顯狼狽 知名男星伸援手推嬰兒車托行李
【騙錢黨】大埔提款後遭操普通話女子尾隨索錢食飯　港男一招機智擊退借錢黨
今日 12:02
【騙錢黨】大埔提款後遭操普通話女子尾隨索錢食飯　港男一招機智擊退借錢黨
【風暴消息】杜蘇芮料升呢超強颱風　天文台預測撲港概率曝光
今日 17:27
【風暴消息】杜蘇芮料升呢超強颱風　天文台預測撲港概率曝光