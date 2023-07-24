【自然生態】陳國基︰正興建第25個郊野公園及第8個海岸公院公園　料明年完工

▲ 政務司司長陳國基。（政府新聞處圖片）

政務司司長陳國基表示，本港正興建第25個紅花嶺郊野公園及第8個北大嶼海岸公園，預計工程於明年完成。港深兩地將以紅花嶺郊野公園和深圳梧桐山風景區作為基礎，打造貫穿兩地的生態走廊。

陳國基今日出席香港地方志中心「美麗香港」活動啟動禮時表示，目前全港有24個郊野公園、聯合國教科文組織世界地質公園，以及7個海岸公園等受保護海洋生態系統，受保護土地面積佔全港4成。他指，香港有良好自然生態環境，期望未來與商界合作，發展綠色生態旅遊。

他續指，政府會持續改善郊野公園的熱門行山徑旅遊配套等，並提升濕地公園的設施，為遊人帶來更好的體驗。政府亦會繼續通過學校課程設計、教學資源等，提升青年的環境保護與自然保育知識和技能。

市民可網上投出本港具代表性景點

香港地方志中心執行委員會主席陳智思表示，「美麗香港」正舉辦「香港自然十景評選」活動，市民及遊客可於網上投票選出最具代表性景點，中心將根據結果推出《香港自然十景》普及本，介紹景點的生態歷史等。亦會有「青年自然生態導賞員計劃」、「中小學生自然生態學習計劃」，以及「《香港志•自然》出版典禮暨環境生態論壇」等四大主題活動。