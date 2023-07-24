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【免費車票】2.5萬張免費機鐵車票明午開搶　港鐵站商店派$10優惠券

社會 18:40 2023/07/24

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

7月25日搶25,000張免費機場快綫車票。（港鐵提供）

港鐵為慶祝機場快綫25周年，推出「搶免費機場快綫車票」，最後一輪將於明天（25日）中午12時舉行，派發2.5萬張機場快綫單程車票，可於港鐵App MTR Mobile「我的優惠」領取。

成功領取電子優惠券後的24小時內，一個獨有的優惠碼將會加入到「我的獎賞」內的「禮品＞有效」頁面。由活動翌日起至2023年9月30日，經MTR Mobile 或港鐵網站，輸入此獨有的優惠碼，即可以免費換領機場快綫原價高達$110的成人或小童單程票一張，香港站、九龍站或青衣站出發均可，車票可於換領日起92天內使用。

童學園
【童學園】港大父母育成德望女狀元　患腦退化外婆引領從醫志向【附3大讀書法】

港鐵車站商店將於8月1日（星期二）MTR Mobile內派發25,000張HK$10電子優惠券；即日起至7月31日，用150至500字分享與機場快綫或東涌綫有關的動人故事，王菀之Ivana將會親自挑選既感動又獨特的故事，得獎者可獲得最高$5,000旅遊禮券或機場快綫單程車票，所有獎品總值超過$70,000。

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責任編輯：陳麗娜

 

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