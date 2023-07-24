【陳建州性騷】黑人撤回向大牙索償　周宜霈：事實是不容否認

台灣藝人「大牙」周宜霈早前指控在11年前出差時，被「累人」陳建州闖進房意圖侵犯。大牙爆出此事後，陳建州與太太范瑋琪齊指對方所講非事實，更提出民事訴訟要求償1000萬台幣，同時要求對方在facebook公開道歉。

而台北地院目前已完成分案，將擇期開庭審理，傳喚雙方說明。

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意想不到，在今日（7月24日）卻傳出黑人撤告消息，大牙也發聲明證實此事。她在個人社交平台上載黑人撤告的信函，大牙也做出回應：「今天收到了法院寄來的撤回起訴通知，相信事實是不容否認的。」並寫道：

過去快一個月的日子裡

因為挺身而出的me too事件

我成為了這波運動裡第一個被起訴的受害者

吃不下飯 睡不著覺

必須求助身心科和心理諮商

這一路上我遇到了很多好人

家人、朋友、律師、醫生、工作夥伴們、

連路人認出也都大方的叫我加油

其實我都蠻不好意思的

這份不好意思是我不知道我揭開傷疤送出的勇氣後面

需要承擔這麼大的壓力

連不認識的人都要替我擔心

今天收到了法院寄來的撤回起訴通知

相信事實是不容挑釁的

先謝謝所有願意相信我的您們

再謝謝願意站出來幫助我對抗這一切的您們

是的

我不是一個人

每位受害者 妳(你)也都不會是一個人

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