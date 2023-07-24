【保釋候訊】涉闖入阿布泰叫囂　5男被控遊盪保釋候訊

▲ 阿布泰位於旺角分店涉遭闖入滋擾，5男被控准保釋候訊。資料圖片

旺角荷李活商業中心「阿布泰國生活百貨」疑於2023年2月遭人闖入叫囂，警方事後拘捕5男，5人被控2項遊蕩導致他人擔心罪，案件今（24日）於西九龍裁判法院提堂。5名被告暫毋須答辯，裁判官將案件押後至9月7日再訊，各人均准以2,000元保釋候訊。

5名男被告依次為14歲學生、15歲學生、葉嘉健（26歲，文員）、葉子健(28歲，保險從業員）及曾維誠（25歲，無業），他們同被控1項遊蕩導致他人擔心罪，控罪指，各人於2023年2月3日，在旺角荷李活商業中心地下「阿布泰國生活百貨」的共用部分遊蕩，而結伴在該處出現，導致戴姓男子合理地擔心本身的安全或利益。

14歲學生及15歲學生另被控1項遊蕩導致他人擔心罪，控罪指，他們於同年2月5日在同地遊蕩，而結伴在該處出現，導致戴姓男子合理地擔心本身的安全或利益。

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記者：梁錦麟