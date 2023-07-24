  • 31°C
香港時間 : 2023724日 (週一) 19:36
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【保釋候訊】涉闖入阿布泰叫囂　5男被控遊盪保釋候訊

社會 18:43 2023/07/24

分享：

分享：

熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

阿布泰位於旺角分店涉遭闖入滋擾，5男被控准保釋候訊。資料圖片

旺角荷李活商業中心「阿布泰國生活百貨」疑於2023年2月遭人闖入叫囂，警方事後拘捕5男，5人被控2項遊蕩導致他人擔心罪，案件今（24日）於西九龍裁判法院提堂。5名被告暫毋須答辯，裁判官將案件押後至9月7日再訊，各人均准以2,000元保釋候訊。

5名男被告依次為14歲學生、15歲學生、葉嘉健（26歲，文員）、葉子健(28歲，保險從業員）及曾維誠（25歲，無業），他們同被控1項遊蕩導致他人擔心罪，控罪指，各人於2023年2月3日，在旺角荷李活商業中心地下「阿布泰國生活百貨」的共用部分遊蕩，而結伴在該處出現，導致戴姓男子合理地擔心本身的安全或利益。

14歲學生及15歲學生另被控1項遊蕩導致他人擔心罪，控罪指，他們於同年2月5日在同地遊蕩，而結伴在該處出現，導致戴姓男子合理地擔心本身的安全或利益。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟

遊蕩 罪案 荷李活商業中心 泰國 旺角

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【好人好事】靚媽獨自帶2個月B搭飛機顯狼狽 知名男星伸援手推嬰兒車托行李
16:55 2023/07/22
【好人好事】靚媽獨自帶2個月B搭飛機顯狼狽 知名男星伸援手推嬰兒車托行李
【騙錢黨】大埔提款後遭操普通話女子尾隨索錢食飯　港男一招機智擊退借錢黨
今日 12:02
【騙錢黨】大埔提款後遭操普通話女子尾隨索錢食飯　港男一招機智擊退借錢黨
【風暴消息】杜蘇芮料升呢超強颱風　天文台預測撲港概率曝光
今日 17:27
【風暴消息】杜蘇芮料升呢超強颱風　天文台預測撲港概率曝光