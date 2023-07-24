【演唱會】容祖兒個唱明起3場取消　主辨方公布補場及退票安排

▲ （英皇娛樂圖片）

容祖兒的34場《ANOTHER SIDE….JOEY•MY SECRET•LIVE》演唱會在7月13日在演藝學院展開，在上周五（21日）第8場演唱會後，Joey出現發燒及發冷的病徵並即時求診。英皇早前已延後兩場演唱會，今日（24）宣布再取消明起3場的個唱。

英皇指，容祖兒現已於康復階段，惟主辦方希望藝人多加休息直至完全康復，能給予觀眾最佳的表演質素，現主辦方決定取消個唱7月25日、7月26日及7月27日（共3場）場次 ，主辦方亦與場地落實重訂的檔期，決定分別延期受影響場次至2023年8月24日、2023年8月25日及2023年8月26日期間舉辦。

已購票的觀眾現可選擇，於下述列表指定受影響場次所對應補場場次當日，持原門票按原座位觀看對應補場場次演唱會，或帶同演唱會門票正本（連同票根）前往演唱會辦事處申請退票退款手續。

補場場次安排詳情如下：

保留已取消場次之演唱會完整門票正本（連同票根）入場觀看相應之補場場次演唱會

持有2023年7月25日、2023年7月26日及2023年7月27日（共3場）取消演唱會場次門票的觀眾，可憑已取消場次之演唱會完整門票正本（連同票根）於以下時段指定場次在香港演藝學院觀看對應的補場演唱會：

2023年7月25日（星期二）換 2023年8月24日 （晚上 8時00分）（星期四）

2023年7月26日（星期三）換 2023年8月25日 （晚上 8時00分）（星期五）

2023年7月27日（星期四）換 2023年8月26日 （晚上 8時00分）（星期六）

如經HKTICKETING （快達票） 售票網 購票但仍未領取門票的觀眾，必須於觀看受影響場次對應的補場演唱會前於「快達票特約銷售點」以購票時使用的信用卡領取已訂購的門票，任何購票確認電郵或短訊均不被接納。

主辦方不會提供任何演唱會門票報失補償安排，如觀眾未能提供完整演唱會門票正本（連同票根），將不獲得接納入場觀看對應場次的補場演唱會。如觀眾未能按上述受影響場次指定補場日期前往觀看指定補場場次演唱會，主辦方將不會安排作出退款。

退票退款詳情如下：

主辦方只接受持票人士帶同完整門票正本（連同票根）親身到演唱會辦事處（地址：灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心22樓）於每日下午3時至8時申請退款，申請日期由2023年7月25日起至2023年7月29日止。

主辦方將會於現場辦理退款手續。如門票上的資料曾被塗改、刪除或門票遭損毀、污損或殘缺不全或被驗出是假票，則有關退票退款恕不受理。主辦方對是否作出退票退款有最終之決定權利。

如經快達票網購票但仍未領取門票的觀眾，可不遲於2023年7月29日或之前於「快達票特約銷售點」以購票時使用的信用卡領取已訂購的門票 ， 任何購票確認電郵或短訊均不被接納。

如有任何查詢，請於2023年7月25日起至2023年7月29日辦公時間內（早上10時至下午6時，公眾假期除外）致電英皇娛樂演唱會熱線(852) 2835 4035，亦可電郵。

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責任編輯：陳麗娜