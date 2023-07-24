【粉嶺高球場】城規會今開閉門會議　通過將球場擬建屋用地修訂為「未決定用途」

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城規會今午（24日）開約4小時閉門會議，決定接納規劃署的建議，將粉嶺高爾夫球場擬建屋用地暫時修訂為「未決定用途」地帶，讓土木工程拓展署（土拓署）重新檢視公營房屋的設計布局、樓宇高度和發展密度，而餘下約22公頃的土地用途維持不變。

規劃署表示，城規會留意到香港哥爾夫球會（球會）已就相關環境影響評估（環評）報告提出司法覆核，正如政府新聞公報指出這不會影響城規會推進法定規劃程序。城規會認為將擬建屋用地暫時修訂為「未決定用途」地帶，先讓土拓署檢視建屋設計布局、樓宇高度和發展密度，並在獲得環境保護署（環保署）署長批准後，再由規劃署按獲批的修訂方案向城規會建議合適的住宅用途標示和發展參數，較現階段維持高密度發展的「住宅（甲類）」地帶，在規劃上和必須跟進法定環評審批附帶條件的情況下更為穩妥。

規劃署又稱，大多數城規會委員同意9.5公頃用地適合作公營房屋的發展意向，主要考慮到相關用地位於粉嶺上水新市鎮邊沿，鄰近上水港鐵站和北區多個公共屋邨，擬議公營房屋發展和周邊環境相配合，亦能受惠於現有交通和社區配套、儘管土拓署需重新檢視建屋設計布局、樓宇高度和發展參數以符合環保署署長批准環評報告的附帶條件，但因應制定草圖而進行的各項技術評估已大致確立在用地發展公營房屋的整體可行性；以及雖然原定2029年年入伙時間將受影響，但擬議公營房屋發展依然是未來十年房屋供應的一個來源，在政府多管齊下的造地策略下，政府未來會在北部都會區內收回大量私人農地和棕地作發展，相對這些發展項目須收地和安置補償現有土地使用者，這9.5公頃用地屬政府用地，不涉收地拆遷，有其時間優勢。

成規會也認為，球會日後會繼續保留「新場」和「伊甸場」兩個覆蓋18洞的國際標準球場，亦有「舊場」餘下10個洞，前兩者日後將繼續作為國際賽事的比賽場地。而政府9月收回的32公頃，當局已表明願意按實際需要和情況許可下，將相關用地，包括未須作房屋發展的9.5公頃用地，短暫借予球會作國際賽事的後勤用地。

城規會促請政府妥善保育餘下22公頃劃為「其他指定用途」註明「保育暨康樂」地帶的天然景觀及生態特色，並在不影響保育意向的同時，盡量開放該用地予市民作靜態康樂之用。

城規會將在8月4日根據《城市規劃條例》第6C條展示將這9.5公頃用地劃為「未決定用途」地帶的建議修訂，以供公眾查閱並在隨後3個星期內接收進一步申述，會根據條例考慮收到的進一步申述，並在作出決定後於11月底法定期限屆滿前把草圖呈交行政長官會同行政會議核准。



城規會稱，明白建議的爭議性，指決定是在詳細考慮6 787份申述和51份意見、五場聆聽會約190名出席人士的口頭陳述，以及規劃署和相關部門的意見和回應，並在今日下午進行討論後作出；並指任何土地供應方案都會對某些市民或群體造成不同程度影響，上述建議已在不同訴求之間作出平衡，希望能得到社會和個別持份者或群體的支持和互諒互讓，共同解決土地房屋問題。

球會回應指，對決定表示極度遺憾，重申保持粉嶺「舊球場」的完整性至為重要，反對任何將「舊球場」用作發展房屋的計劃。為爭取「舊球場」不被劃作建屋用途，球會會繼續全力以赴，迎難而上，以確保球場的完整性不受破壞。

政府9月將收回粉嶺高爾夫球場舊場約32公頃用地，當中約9公頃擬建公營房屋，由於建屋計劃的環評報告5月獲環保署署長「有條件批准」，條件包括土拓署須檢視和修改房屋發展的布局設計、檢視樓宇高度和發展密度，以及盡量保育約0.4公頃林地等，規劃署上月建議將該用地由「住宅（甲類）」地帶暫時修訂為「未決定用途」地帶，但草圖的說明書依然表明發展公屋的意向；其餘用地則維持原建議的「其他指定用途」註明「保育暨康樂」地帶。

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責任編輯：黃小冰