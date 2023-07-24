【JUPAS】嶺大動畫課程平均40人爭1位　升學顧問料本年入八大競爭略增

▲ 嶺大動畫及數碼藝術課程的學額競爭最為激烈，平均約40人爭一學位。（資料圖片）

大學聯招（JUPAS）最後一輪改選於上周六（22日）完成，8間資助大學中，嶺大動畫及數碼藝術課程的學額競爭最為激烈，平均約40人爭一學位；教大亦有5個教育及運動教練課程登上十大競爭最激烈學科排行榜。升學顧問分析，學生考慮課程分數後，傾向選擇嶺大動畫課程；教師行業缺人、收入穩定，同樣吸引學生報讀。根據考評局數據，本年文憑試最佳5科18分或以上人數較去年多，他預料入八大競爭略增。

按八大公布的聯招改選申請數據，以首三志願（Band A）申請人數計算，競爭最激烈的學科為嶺大動畫及數碼藝術課程，481人爭奪12個學額，平均40人爭一學位。首10個競爭最激烈的課程中，教大有5個教育及運動教練課程上榜，當中中國歷史教育392人爭10個學額，平均39人爭一位；地理教育342人爭10個學額，平均34人爭一位；運動科學及教練理學士則698人爭20個學額，約35人爭一位。

至於最多人報讀的首三位課程，依次為有1827人報讀的中大理學士課程，有1535人報讀的中大工商管理學士綜合課程，及有1466人報讀的浸大工商管理學士課程。

學友社學生輔導顧問吳寶城分析指，中學生在學校接觸動畫、拍攝短片的機會增加，形容「早接觸有助早了解，知道自己興趣所在」，以致多學生選擇報讀有關課程。同時，他指學生選擇實際，會視乎文憑試（DSE）成績、課程收生分數決定改選學科，僅考獲15至16分的學生，傾向選擇收生分數低的課程，抱持「試一試的心態」，爭取入讀八大；因此，考慮課程分數後，心儀動畫課程的學生若成績未如理想，傾向選擇嶺大動畫課程。

吳寶城亦認為，教育課程對學生存在吸引力，因現時教師行業缺人，師訓生日後能夠獲得大量就業機會，同時收入穩定、待遇好，形容「對醫護行業不感興趣的人或會選擇投身教育界」；行業對學生而言亦十分熟悉，在學校能夠留意到教師的工作內容，均有助吸引學生報讀。

同時，吳寶城引述考評局數據指，在本年DSE中，考獲中高分數即最佳5科18分或以上的考生有13,726人，較去年的13507人多219人，因此預料入八大競爭略增。但他認為，情況不顯著，只是較難獲個別學科取錄，原因是「受歡迎程度」同樣重要，較多學生會選擇有前景的科技相關課程，自然會推高該科收分，增加競爭。

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記者：梁凱婷