【了解國家】區嘉宏帶隊入境處青少年領袖團到大灣區交流　冀青年感受國家高速發展

▲ 入境處青少年領袖團到大灣區交流，由處長區嘉宏親自帶隊。(入境處提供)

入境事務處青少年領袖團「溯流求源、見賢思齊」暑期交流團今日(24日)出發，由處長區嘉宏親自帶隊，是領袖團於本港與內地通關後首個舉行的暑假交流團，有來自8間中學共34名中學生參與，他們將走訪廣州、東莞及珠海3個大灣區城市，認識祖國的歷史及文化。

交流團會進行3日2夜的行程，今早由西九龍高鐵站出發，3日行程會到訪廣州出入境邊防檢查總站警史館，華為松山湖基地、珠海太空中心及珠海格力電器科技展廳等，了解國家歷史、文化及科技發展，感受國家高速的發展。

入境處希望交流團可讓隊員了解大灣區各城市與香港在歷史上及未來發展的交集、相互影響及密切關係；提高隊員的國家意識和家國情懷之外，加深年輕一代與大灣區的聯繫；並啟發及鼓勵隊員多思考、多學習及勇於創新。

入境處展望一眾隊員可以提高國家意識和家國情懷，更可以進一步堅定了他們對一國兩制和香港美好未來的信心，並利用所學到的知識，繼續努力，成為愛國愛港、具備世界視野的新一代，為國家和香港的發展作出貢獻，增加他們對不同行業的初步認知，並更能明確目標，及早做好生涯規劃。

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責任編輯：蘇文軒