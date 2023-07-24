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【醫護流失】沈祖堯指本港醫護工作流水作業　成為制度一部分變得無意義

社會 23:05 2023/07/24

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中大前校長沈祖堯指，香港醫護的工作環境變得流水作業，無法真正照顧病人。（資料圖片）

醫護人手持續流失，中大前校長沈祖堯亦在離任中大校長後，選擇赴新加坡，出任南洋理工大學醫學院院長及高級副校長。近日，他接受訪問指，香港醫護的工作環境變得流水作業，無法真正照顧病人，並認為引入海外醫生，只能短暫紓緩短缺情況，長遠需留住及加強培訓本地人才。

新加坡南洋理工大學醫學院院長沈祖堯指，香港的醫護人手流失與「工作環境變得愈來愈流水作業」有關，他認為醫護人員根本無法做到「照顧病人」，甚至是「望病人一眼都沒有時間」，只能夠望着電腦，填各式各樣的表格，成為「制度的其中一部分」，令工作變得沒有意思及意義。

雖然新加坡同樣面對醫護流失率高問題，但沈祖堯認為當地醫患比例較香港好，每間病房都會有1名護士，同時重視醫護人才培訓、拓寬醫療團隊國際視野，會派他們到外地受訓半年甚至1年，直言香港缺乏類似機會。他更指，當地會透過提升醫護薪酬挽留人才，例如剛畢業的護士會獲發額外薪金；當局亦正考慮增加醫科生名額。

對於香港早前修訂《醫生註冊條例》，增加引入海外醫生的途徑。沈祖堯則認為「留人才」才是上策，他相信引入醫生和護士只屬短暫措施，始終需要培訓本地人才，坦言「只有他們（本地人才）的心會留在這個地方，（願意）長時間在體制中服務，因為這裡是他們的家」。

離開香港接近2年半，沈祖堯指，對香港仍有歸屬感，談到香港時仍會習慣用「我哋」等字眼，並指雖然每次回港都發現每件事都不停改變，如一些店鋪已關門，連隧道的付款方式都已經不同，但他仍視香港為他的家。不過，他稱尚未完成在新加坡想做的工作，故短期內未必會回流。他亦認為，中國人指的落葉歸根，即回到自己最熟悉的環境，身邊有家人及朋友，形容「那是最舒服的地方」，因此將來退休後，很大機會回港。

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記者：TOPick港聞組

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