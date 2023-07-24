【失衡凶間之惡念之最】林千婷變女鬼專業戶　被朱栢謙氣場嚇親

▲ 《失衡凶間之惡念之最》優先場。

「失衡系列」最終章《失衡凶間之惡念之最》共有三個短篇，監製莊澄和鄧漢強，率領導演李志毅及演員朱栢謙、林千渟、何穎璇和吳鳳鳴、導演李巨源和演員張凱娸、導演黃炳耀，以及演員洪瑞珙等出席優先場，與觀眾一同欣賞電影。

張凱娸在第二章《失衡凶間之罪與殺》短篇《頭髮》演出，今次冧莊亮相短篇《逃殺》，角色180 度轉變。

她說：「我演戲入面肌肉萎縮症的女人，仲令到黑哥（姜皓文）思想混亂，分唔清我同佢老婆。上一套『失衡2』 我飾演一位靚女，可以好Free演出，今次飾演面容扭曲的人，角色好大挑戰，因為身體有所限制，要用身體去帶動成個演技，我覺得係一個好好經驗。」

而「女鬼專業戶」林千渟，在短篇《要命的溫柔》中遇上「氣場派」朱栢謙，光天化日演對手戲，竟被對方氣場震攝到心寒，非常難忘。

朱栢謙飾演「福哥」有多重身份，是電影燈光師、的士司機、怕老婆的男人和廿四孝爸爸。千渟飾演的「小木」戲中是電影編劇，因為趕車搵場景遇上「福哥」後人間蒸發。

朱栢謙笑說：「我作為演員要跟劇本，但本人心裏唔想咁樣對待佢，佢咁靚不如結識佢，一齊睇戲啦！『福哥』唔係朱栢謙，佢唔識得憐香惜玉。」

戲中最令千渟不寒而慄，竟然是與朱栢謙唯一一場對手戲，她說：「 我哋拍日頭戲，在戶外，朱栢謙埋位前一直都唔睬我，企埋一邊唔出聲，好似好多嘢諗緊，氣場好勁。相比擺放好多道具，凝造恐怖氣氛的場景，這場戲更令我心寒。」朱栢謙說出真相：「我專登唔同你講嘢，因為你有少少吸引，我有少少怕醜，所以唔敢傾偈，怕露饀 。估唔到造就呢個氣氛令你入戲。」

▲ 《要命的溫柔》

他還笑說：「好多人覺得我唔出聲好惡，其實我蘊藏住『愛』！」他透露研究角色時參考前輩的分享：「佢哋教我去思考：點解要咁做？（指殺人）因為覺得好好玩，如果將玩樂嘅感覺放入去，就好變態！」

演過多次女鬼的千渟，對於今次飾演幻想和夢境中的女鬼，感覺很新鮮，她說：「演一隻真正嘅鬼，喺形態、化妝、音樂去帶出恐怖感覺。但今次我嘅角色疑幻疑真，有實際情感，好多嘢想表達，同一般女鬼角色好唔同。」