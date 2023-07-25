【宅男女神】曾淑雅正式封盤榮升人妻　Deep V性感婚紗照曝光

宅男女神曾淑雅（Jumbo）日前突然無預警宣布結婚，晒出與老公的結婚照，令不少粉絲大感心碎。

昨日（7月24日）是Jumbo的32歲生日，她在社交網分享多張婚禮照片，宣布正式升呢做人妻！

【女神結婚】曾淑雅宣布結婚 Jumbo上載婚照：人生的新階段【多圖】

婚禮照曝光

相中可見，穿上DeepV婚紗的Jumbo，非常高貴，並由媽媽帶着她入場，將她交到新郎手上，之後兩公婆一齊宣讀誓詞再一同切結婚蛋糕，場面浪漫感人。

Jumbo留言：「終於可以將呢份喜悅分享比大家，係爹哋媽咪同親朋好友見証下，♌️♈️我們結婚了👰🏻‍♀️🤵🏻。」

▲ 二人拉埋天窗。

拍拖三年決定攜手到老

原來二人在疫情期間拍拖：「一個疫情年月把我們緣在一起。走過3年的過程。珍惜彼此，我們決定👫下半生的路一起攜手同步，以後不再孤單一人前行，餘生❤️請多指教。」

她續指現時美滿人生，能遇上老公是幸運是福氣，不遲不早剛剛好，字裏行間都感受到Jumbo那份喜悅。

至於Jumbo回覆傳媒表示今年是美滿的一年，往後會與老公組織小家庭，做好妻子角色外，同時會兼工作與運動。

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