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【武打演員】陳惠敏精神奕奕出席江湖猛人大壽　曾患肺癌與相戀50年老伴結婚

娛樂 10:58 2023/07/25

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陳惠敏出席江湖猛人林江的壽宴！

現年80歲的武打演員陳惠敏淡出影視圈多年，近日他出席前江湖猛人林江70歲壽宴，令其近況曝光。

林江的70歲生日宴於19日在尖沙咀某高級中式酒樓舉行，從賓客拍下的片段可見，當日筵開多席，佈景板上寫著「林府壽宴」，非常有派場。

【代父出頭】陳惠敏患肺癌疑被人利用籌錢　女兒登門理論起衝突被警拘捕

林江舉行70歲壽宴！（抖音截圖）

惠敏哥盡顯超然地位

另外，每位前來賀壽的人員均送上精美的禮物，席間有扮演孫悟空的演員為長者送上壽包籃，壽星林江親自做主持。

80歲的陳惠敏當日穿上西裝現身壽宴，期間林江親自叫惠敏哥接壽包籃，從片段所見，惠敏哥於友人攙扶下行前，之後更放低柺杖；精神不俗的惠敏哥跟眾人抱拳打招呼，之後孫悟空彎腰為他奉上壽包，可見惠敏哥地位超然。

此外，黃夏蕙、林威等也有出席林江壽宴，網民更爆出謝賢也有在場。

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【戰勝癌魔】陳惠敏承認患肺癌稱已痊癒　與攜手行半世紀老伴入紙結婚

年輕時的陳惠敏曾經是「古惑仔」，17歲那年他決定投考懲教，後來因常被誤會是獄中青年犯於是轉職警察，建立人脈後又投身「江湖」，其人生可謂非常傳奇。

惠敏哥跟家人。（Facebook圖片）

曾力抗癌魔

過後受到圈內導演邀請，惠敏哥覺得好玩於是決定投身電影圈，多年來接演過上百部電影比如《古惑仔3之隻手遮天》等，大多都是演黑幫大佬、義氣大哥等。

現年80歲的陳惠敏於3年前爆出婚訊，與相戀50年、為他誕下三名子女的女伴吳國英註冊結婚，隨即更爆出他患病之說。其後惠敏哥向媒體承認患上肺癌初期，並表示已戰勝癌魔。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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陳惠敏 黃夏蕙 娛樂人物職業 演員 娛樂行業

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