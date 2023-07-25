【商場MMA】熱褲港女激戰大媽扭作一團　大媽不敵眼角受傷網民：第一滴血

▲ 熱褲港女激戰大媽扭作一團，大媽不敵眼角受傷。

新開幕的大圍站商場「圍方The Wai」近日因2女於場內打鬥瞬即熱爆全城。網上近日瘋傳一段港女與大媽於商場內大戰片段，身穿熱褲較年輕的女子與一名婦人於商場爭執期間，不但言語上面斥對方不是，雙方更各施拳腳還擊，並於地上混戰。年輕女子其後被同行男伴拉走，而大媽則與同行於後方狂追。警方將案件列作「襲擊致造成實際身體傷害」處理，現正調查事件。

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有網民於24日Facebook群組「香港突發事故報料區」上載41秒影片，影片一開始便見到一名身穿黑色熱褲的港女與一名大媽，正在地上扭作一團混戰，期間看似佔上風的港女更多次被腳踢及用手拍打對方，令大媽一方未能招架。其後有數名熱心市民迅即將雙方分隔，港女亦被同行男子拉開，但仍然忿忿不平的港女則邊往後退邊怒吼「打人啊！佢打人啊！」大媽站起來後反駁，「妳打人先㗎！走埋嚟打人，離晒譜㗎妳！」

同行男子將港女及小朋友拉回自己身旁後，雙方曾經對峙了一回，期間大媽表示報警，疑似港女同行男子口頭雖回應「報啊！」但說完卻疑似急步將家人拉走，大媽見狀，則邊叫 「唔好走呀」，邊舉起手機與2女友人窮追。其後片段就此完結。

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警方其後證實當日曾接獲報案，案中1名64歲姓何女子報稱被一對情侶於車公廟路18號一商場襲擊受傷，案件列作「襲擊致造成實際身體傷害」處理，受傷的女子其後被送往沙田威爾斯親王醫院治理。

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責任編輯：羅嘉欣