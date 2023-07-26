【貓咪拯救隊】大埔貓癡賣家當補貼流浪貓醫藥費　夥有心人組拯救隊為棄貓找新主人

▲ 愛貓愛到賣家當補貼流浪貓醫藥費，超級有愛。

豐子愷花了46年繪製《護生畫集》，以450幅漫畫向世人訴說護生有責，事實上香港喜愛動物的人也不少，只要大家在網上搜尋，不難發現幾乎每區都有市民自組的愛護動物群組，他們出心出力不計較時間和金錢，在公餘後拯救區內的貓和狗。今天就找來紮根於大埔區的「貓在香港」成員Jossie，分享她和團隊在大埔為流浪貓四出奔走的經歷。

世上貓癡何其多，眼前的Jossie肯定是其中一員，家住大埔，2018年與住在同區內的街坊拯救區內的貓，遇上「浪浪」（流浪貓的暱稱）要看獸醫，就找家中不重要的東西變賣換來診金，直至2020年才正式成立「貓在香港」。

「當時拯救的貓，除了浪浪外，還有一些貓店長，因為大埔區很多店舖都養了貓，可是很多店主都不懂得照顧牠們，又或是牠們老了而欠缺打理，所以我們略盡綿力。直至成立貓在香港後，我們才集中資源處理流浪貓和村貓。」

不過，原來Jossie拯救貓，其實貓亦拯救了她。

▲ Jossie說大埔區多貓店長，街坊和貓打成一片。（受訪者提供圖片）

「貓在香港成員只有5位成員，有我和一些攝影師，哈……每一位都是核心成員。至於為何我愛貓如命，還不是因為生活上發生了不如意的事，情況去到想了結自己生命，幸好朋友介紹我看了宮崎駿的《魔女宅急便》，看過後又振作起來和愛上了貓，與其說我今天努力的救貓，倒不如說貓亦拯救了我，今天我所作的一切，只不過是回饋牠們。」

不過Jossie和她的團體「回饋」絕不簡單，單是大埔區就教她疲於奔命。

「愛護動物協會說一頭貓的活動範圍可以有兩公里，在圓周兩公里的範圍裏逐一拯救浪浪很困難！誠然，我們的做法是被動的，會從facebook、instagram等接收救助個案，作為統籌的我會衡量能力是否做到，遇到跨區個案，我們會轉介該區的愛貓群組，有時需要高昂的醫藥費，更加要審慎處理，因在有限的資源下，不可以動用所有經費來救一隻貓呢﹗」

的確，以一個從不接受任何捐款和資助的群組來說，Jossie這個把關人很是重要。

▲ 「貓在香港」成員不過四、五人而已，Jossie（右）和其他成員早前在上環南豐舉行簡單的講座。（受訪者提供圖片）

見盡病貓全因繁殖場

「曾經救過一隻名為『強壯』的老貓，成功捕捉後，從獸醫處得知牠的腎功能只餘10%，我們根本沒能力負擔藥費，結果只可以通知其他愛貓群組協助。」

「此外，亦曾經收到棄貓個案是患上『無肛症』，亦即是肛門太小排不了便，當時我帶着這頭小貓找獸醫，醫生告訴我們小貓體內全是糞便，需要10萬元藥費﹗這些個案是我們幫不了，但我們知道這些無肛症的棄貓，全是從繁殖場經過大量配種後而出現的遺傳病，繁殖場的人看見牠們先天缺陷，沒有價值就棄於街頭，任由牠們自生自滅，所以我一再強調喜歡寵物的人，都應該以領養來代替購買。」

▲ 拯救行動幾乎每天都在進行，圖中是暫時退下火綫的「奶媽」，希望誘得這頭名為「強壯」的老貓下來。（受訪者提供圖片）

而近年移民潮席捲香港，棄貓中亦可見名種貓。「還記得收到求助說有人發現緬因（長毛貓品種）和俄藍（俄羅斯藍貓），當時真是大吃一驚，相信是因為主人要移民而棄養於街頭，幸好拯救後很快就有人領養。」Jossie分享。

大埔貓月曆

醫藥費貴得叫人咋舌，那麼今時今日還要變賣家當救貓嗎？

「我們打從開始創立這群組，就堅持不接受任何捐款，最主要的原因，我們只是一班大埔區內由街坊組成的群組，要接受捐款就要將團體註冊，太煩了，於是我們就想到既然團隊中有的是攝影師，於是我們每年都會推出『大步貓』和貓在香港掛曆，前者是大埔區內所拍攝的貓，至於後者則是來自不同攝影師的協力，一起拍攝18區內的貓店長，而扣除月曆所有開支和成本後，餘數將會全數撥入貓在香港，成為一整年支援大埔區街坊救助流浪貓及村貓的醫療、絕育和暫托等開支的重要基石。」

▲ 人與動物可以互相共存，在大埔區經常找到這些例子。（受訪者提供圖片）

尋找奶媽

說到領養方面，貓在香港曾經會將救活過來的貓供人領養，可惜的是團隊中的「奶媽」要暫時退下火綫。

「『奶媽』是將拯救後的貓暫時寄居於某一位成員家中的暱稱，她們很是重要，既要照顧還未斷奶的小貓，同時又要將患病、又或是野性的貓馴養下來的人。因我們的奶媽懷了孕，不得不將領養這一環節暫停下來，所以亦在尋找一些同區和我們志同道合的朋友來當奶媽呢﹗」

不過，其實大家也不需擔心，Jossie說大埔區的棄貓情況還不算嚴重，而且同區內還有另一愛貓群組「大埔人大埔貓群組」和她們有着緊密聯繫，正所謂互補長短，只要有相同的目標，相信大埔區的「浪浪」定會有好日子過。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

2024年曆「大步貓」和「貓在香港」月曆即將推出，緣何叫「大步貓」？原來大埔一帶曾出現虎蹤，經過此地都會大步踏過以避危險，所以大埔曾以「大步」相稱。而「大步貓」月曆內的每一頭貓都有附上攝影者和貓店主介紹，有興趣購買可以留意「貓在香港」的facebook或instagram內的公布。

記者：何偉雄