翡翠台上周收視全線上升　《靈戲逼人》穩守收視三甲位置

▲ 《日本限定Super遊》

TVB公布上周（17日至23日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，翡翠台上周一至五晚黃金時段收視全線上升，資訊節目《東張西望》跨平台直播收視最高25.7點（165萬觀眾），升3.7點，高踞上周收視首位。

至於《愛‧回家之開心速遞》最高收視24.5點（158萬觀眾），升3.3點；劇集《靈戲逼人》劇情白熱化，殺死龔嘉欣的兇手即將浮面，最高收視23.8點（153萬觀眾），升3.2點；《天龍八部》最高收視19.5點（125萬觀眾），升1.4點。

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▲ 《靈戲逼人》

《大笪地唱不停》收視理想

由3位靚太黃翠如、陳自瑤、連詩雅主持的全新烹飪節目《煮東煮西》，最高收視15.8點（102萬觀眾），升2點；旅遊節目《請1日假去旅行 珠海篇》最高收視14.8點（95萬觀眾），升0.8點。

周六晚由「獎門人」曾志偉帶隊的旅遊節目《日本限定Super遊》，體驗另類日本風情，最高收視17.2點（111萬觀眾）；特備電影節目《巨星殞落50年‧李小龍光影經典︰猛龍過江》最高收視14.7點（95萬觀眾）。周日晚李思捷主持的《思家大戰》最高收視22點（141萬觀眾）；首播之《大笪地唱不停》最高收視19.3點（124萬觀眾）。

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