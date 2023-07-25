【開心速遞】送水輝+大小姐賀Philip仔原校直升　林淑敏難忘初見許家傑感觸當「爸爸」

▲ 「大小姐」林淑敏和「送水輝」許家傑為「Philip仔」梁禹勤慶祝原校升讀中學。

因拍攝TVB劇《愛‧回家之開心速遞》結緣的「大小姐」林淑敏、「送水輝」許家傑和「Philip仔」梁禹勤近日一家三口團聚，宋氏一家齊齊為Philip仔如願原校直升慶祝，非常溫馨！

林淑敏、許家傑和梁媽媽一起見證着禹勤成長，他們跟TOPick分享箇中感受。

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禹勤媽媽放下心頭大石

梁媽媽跟TOPick表示：「禹勤升讀原校，佢好開心可以繼續同好朋友一齊，唔駛分開。我就當然放下心頭大石，因為派得唔係幾好，所以要叩門，幸好最後都成功。希望佢要珍惜機會，加倍努力，同時好好享受佢嘅校園生活，令青春無悔。」

她又說：「蓮輝好好，即刻話要同禹勤慶祝，真係好錫阿仔，不愧係有6年感情的一家人！大小姐仲話將來阿仔結婚佢要坐主家席添。」

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大小姐難忘首見Philip仔

「大小姐」林淑敏緊張放榜情況：「今次佢可以直升，我真係好開心！派結果之前一晚我突然好緊張，但又唔好意思問，於是乎當日係咁留意住新聞，睇吓多唔多人派第一志願。」

她分享：「最難忘係第一次喺Office見到Philip仔，因為當日係公司Sales Presentation，所有同事都去哂會展，其他廠都休息，又無外景。嗰日得Philip仔陪我開廠，個故仔係我幫送水輝湊仔，佢喺我Office攪破壞。」

她感慨道：「呢6年，好多謝Philip仔同我哋一齊開工，佢令我有一個『家』。劇入面佢嘅角色代表住港孩。藉住Philip，我可以演繹一個緊張小朋友嘅父母，呢個可以反映到香港今日父母養育小孩嘅狀況。」

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送水輝初為「人父」

「送水輝」許家傑謂：「好感慨，好似自己生咗個仔，由小學一直睇住佢大，好Amazing！做人哋爹D媽咪真係好偉大。最特別係冇見佢半年，佢真係高咗好多，佢企喺我隔離，我摸到佢開始長肉、有肌肉，高過我膊頭。」

初為「人父」的他表示：「同Philip仔最難忘一定係第一次，因為我咁多套劇都未試過做人哋爸爸，做情人、兒子、哥哥、細佬都試過，但做人爸爸真係第一次，嗰種感覺係好緊張、好新鮮，嗰時細個佢真係好細粒、好得意，當時喺九龍塘一個公園拍外景。」

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他大讚Philip表現不錯，「睇住佢年紀輕輕講對白已經好犀利、好流暢，第一集係好溫馨，被仁哥佢哋知道咗我有個仔，其實連我自己都有呢種感覺『吓！原來你有個仔㗎送水輝！』」

許家傑有感而發：「雖然我哋冇血緣關係，咁多年嘅感情，真係好想同佢講聲我愛佢。因為中間好難忘，真係好似自己有個小朋友，希望佢將來大個之後都會記得有呢個哎吔爹D，始終男仔同男仔啦，佢比較黐我多啲，佢對住大小姐通常都緊張啲，始終係異性。佢會教我打機、同我一齊玩。」

他憶述拍攝經歷，「拍嘢時我會話佢嘅，好似爹D咁，唔係鬧佢但要好嚴肅咁同佢傾偈，『要咁樣做！呢度要咁樣，唔好轉，OK？講完對白先走得唔得？』希望佢明白我係一直都好愛佢，做所有嘢，亦希望佢將來有呢個心繼續錫佢屋企人。」

▲ （《經濟日報》資料庫）

分享「全家福」

Philip仔於IG貼出「全家福」並寫道：

今晚輝爸爸請食飯，慶祝屁孩入到心儀學校，可以同好朋友們一起渡過快樂的中學生活🥰🥰🥰屁孩話會努力讀書，將來好好孝敬輝爸爸同Linda媽咪#宋氏一家

許家傑亦於IG分享「全家福」且說：

還記得6年前的小豆丁，霎眼已經長大成人。

雖然唔係我親生兒子，雖然我在片場對你很嚴厲，但我從心的喜愛你。

無論將來你既路係點行，但好肯定我哋會陪你一齊行👨‍👩‍👦

#宋飛立

#蓮輝

#永遠愛妳

記者：梁樂欣

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