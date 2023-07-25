【校園悲劇】黑龍江中學體育館塌頂11死　家長斥：孩子送院6小時至死亡無人理

▲ 黑龍江中學體育館塌頂增至11死。（網上圖片）

黑龍江齊齊哈爾市第三十四中學體育館於23日下午發生樓頂倒塌，已增至11人死亡，有報道指死傷者多為該校的女子排球隊員。事發後，多名家長在當地一間醫院作出控訴，指他們已在醫院等待5、6小時，但依然沒有官方人員出面溝通。有人更痛斥，直到孩子徹底失去生命跡象才獲告知消息。

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綜合內地傳媒報道，網傳一段影片見到多名家長在當地一所醫院的重症醫學科附近，拍攝時間疑似是24日約凌晨12時，即距離事故發生超過半日。影片中家長對官方作出控訴，其間更傳出抽泣聲。

▲ 有報道指死傷者多為該校的女子排球隊員。（微博圖片）

一名疑似遇難學生的爸爸為一眾家長發聲稱，最少有5名學生被送到該醫院，獲院方告知有2人已沒有生命跡象。該名爸爸續痛批，事故後學生被送到各家醫院，但4至5小時過去，甚至6小時都沒有人向家長交代孩子的死傷情況。直到有孩子徹底失去生命跡象，才通知家長消息。

都在幹甚麼？孩子沒有生命體徵，你們不需要跟家屬溝通一下嗎？這麼長時間，沒有任何人給我們任何一個消息。沒有任何一個工作人員在這個期間，跟我們家屬有過任何的溝通。

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該名爸爸續稱，他曾要求去辨認死傷者，因他們都被灰土覆蓋臉部，但遭到拒絕。其後他表示，他是第二個被通知孩子沒有生命跡象的家長。片段中還有一名女子哭訴，醫院周日晚上8時向她表示，仍在搶救她的孩子，結果文件寫著她的孩子在下午5時多已經死亡。

倒塌的體育館建築面積約1,200平方米，牆體為網架結構，頂棚為混凝土板。從現場畫面可見，體育館的頂樓完全崩塌，變成一片廢墟。當局初步調查發現，體育館毗鄰的教學綜合樓施工過程中，施工單位違規將珍珠岩堆置在體育館屋頂。受降雨影響，珍珠岩浸水增加重量，導致屋頂荷載增大引發坍塌。警方扣留教學綜合樓施工單位負責人，接受進一步調查。

多名該校學生反映，體育館建成多年，平時較少對普通學生開放。有附近居民指出，雖然正值暑假，但體育館內有學校女排球員在訓練。塌頂事故發生後，有報道指死傷者多為該校的女子排球隊員。

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責任編輯︰王明芳