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【慈樂邨火警】58歲長姊7成皮膚燒傷　留醫2日延至昨晚不治

社會 10:46 2023/07/25

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慈樂邨樂信樓35樓一單位周日（23日）發生火警，黃氏四姊妹疑因賣樓問題起爭執。（黃傑偉攝）

周日（23日），慈雲山慈樂邨樂信樓35樓一單位發生火警，黃氏四姊妹疑因賣樓問題起爭執，其中58歲大家姐兼起火單位女戶主懷疑持刀斬傷三妹，混亂中單位離奇起火，4人同告燒傷，被送院救治。全身7成皮膚燒傷的大家姐留醫2日後，延至昨晚（24日）11時34分宣告不治。

據悉，其餘3人仍然留醫，本來傷勢較輕、雙手及背部燒傷的53歲二妹，傷勢惡化，由「嚴重」轉為「危殆」；而手腳燒傷、腹部中刀的51歲三妹則仍然「危殆」；至於全身多處燒傷、本屬「危殆」的幼妹則情況稍為好轉，轉為「嚴重」。警方指，會待傷者傷勢好轉後，才正式錄取口供，並繼續調查案情。

周日下午3時許，黃氏四姊妹在大家姐居住的單位內，疑因賣樓問題起爭執，大家姐兼起火單位女戶主懷疑持刀斬傷三妹，混亂中單位離奇起火。案發後，消防表示，單位客廳、廁所及廚房嚴重燒毀，認為火勢蔓延情況不尋常，起火原因有可疑；案件現交由黃大仙警區重案組跟進。

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記者：梁凱婷

 

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