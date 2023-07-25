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【故意傷人】8歲女童被2男孩彈弓射傷　致左眼失明警方1個原因不予立案

健康 11:25 2023/07/25

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8歲女童被2男孩彈弓射傷，致左眼失明警方1個原因不予立案。

近日，内地一名8歲女童在路邊休息時，突遭2名約13歲的男孩用彈弓攻擊，造成左眼球破裂失明。事後，肇事者父母一直未現身道歉，而2名男孩因未達刑事責任年齡，警方決定不予立案。

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綜合内地媒體報道，7月1日，江蘇省宿遷市沭陽縣一名8歲女童安安，與姑姑及其他4名小孩到商店買零食，姑姑騎電動車載著最小的2個孩子，剩下安安3人在後面跑步跟著。中途安安跑累了蹲在路邊休息，突然有2名男孩騎著電動車，手持彈弓並將鋼珠射向安安，當即駕車倉皇而逃。

安安的母親司女士表示，安安被送往醫院後，醫生從她的眼睛裡取出一顆直徑約8毫米的鋼珠。同時，安安的病歷表也顯示，左眼球為破裂傷致盲，後續可能需要再次接受手術。

醫生說要是鋼珠進得再深一點，可能會危及生命。

司女士指出，2名男孩的年齡約13歲左右，他們聲稱當時用彈弓攻擊安安是「想嚇嚇她」。而事發後，2名肇事者的家長一直都沒有現身商討此事，也沒有給予道歉，讓她感到很是氣憤。

目前手術費下來花了4萬多，對方家長沒有和我們有任何的聯繫，也沒有任何賠償。

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7月21日，沭陽縣警方向司女士出具兩份通知書，其中不予立案通知書提到，因行為人未達刑事責任年齡，決定不予立案。另外，鑑定意見通知書指出，安安左眼部的損傷初評構成「輕傷二級」。對此，安安的家屬都表示無法接受，要求重新鑑定傷情，並考慮對肇事者提起訴訟。而當地警方回應此事時稱，「有這件事，已經立案，正在處理中」。

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責任編輯：羅嘉欣

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