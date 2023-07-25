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【前新聞主播】李穎琳踢走Baby Fat罕晒事業線　Vicky與陳嘉倩同屬宅男女神【多圖】

娛樂 12:21 2023/07/25

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

李穎琳（Vicky）大派福利！

不少新聞主播也撞有高顏值，受到網民熱烈追捧，曾先後於無綫新聞、亞視新聞任職財經主播的李穎琳（Vicky），一直也被指與歐倩怡有幾分相似，樣子甜美的她更有些少baby fat，十分girlfriendable呢！

在2020年離開無綫新聞的Vicky，現於基金公司利達集團任職，沒有主播包袱的她，罕有地騷出事業線，為炎夏再升溫！

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激罕騷事業線

日前，Vicky在社交平台上載10張靚相，事關她到主題樂園玩水度夏日，Vicky就選擇以小背心配短褲，來迎戰巨型泡泡池、街頭水戰，她的好身材也相當呼之欲出，甚為養眼！

Vicky在IG帖文內也曾上載自己穿露肩裝、輕露事業線的相片，今次「賣大包」的她是相當難得。從相中所見，她的baby fat不再，似乎與她熱愛做瑜伽、行山有關。

一眾網民當然對Vicky所派的福利相當受落，留言道：「不得了」、「哇哇哇」、「今日賣大包」、「靚女好似沖緊泡泡浴喔」。

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中大碩士畢業

Vicky在2020年離開無綫，離職前是任職高級財經主播，現時的職位是「利達LW高級主任 ESG及投資者關係」，又會在新城財經台開咪。

她在無綫任職期間，以半工讀形式在香港中文大學修讀碩士課程，並在2021年成功畢業。

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與陳嘉倩為好姊妹

Vicky與同為無綫前主播的陳嘉倩不時聚會，又會為對方慶祝生日，感情要好。二人同樣擁有好身材、甜美樣貌，二人的好package都同樣迷倒不少粉絲。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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