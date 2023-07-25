【重拾恩愛】艾威與Lisa復婚後首慶祝生日　帶太太到高級餐廳吃飯放閃

64歲的艾威與太太陳美玲（Lisa）於2021年宣布離婚，及後在去年底一同參加內地真人騷《再見愛人2》。

艾威在節目中一開始堅定離婚，但經過18日旅程後，他的想法已徹底改變。在最終章中，兩人在鏡頭前不斷晒恩愛，並決定共度餘生，承諾返港後結束分居狀態，不少觀眾都戥他們開心。

【又見愛人】艾威與妻復合同居生活更恩愛 慶幸曾離婚：自己的心態不一樣了

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為太太慶生

日前艾威為太太慶祝生日，到高級餐廳吃飯，亦是自二人復婚後艾威首次為太太慶生，並在社交網分享相片晒恩愛。

相中見他們穿上白色情侶裝，齊齊舉杯暢飲，艾威更很有心思為太太準備蛋糕，難怪令Lisa冧爆。

之後餐廳更為二人拍照留念，而Lisa捧着玫瑰花笑得開懷，艾威留言表示：「追回消失的三年時間，誰說往事只能回味？」

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與太太重拾恩愛

艾威接受傳媒訪問時指原來這間餐廳對他們而言甚有意義，皆因他們在二十多年前在拉斯維加斯首次惠顧。他又指相中的玫瑰是由粉絲所送，自己則送了一大紮百合給太太，並表示已與Lisa回復同居生活，二人亦沒有再吵架。

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